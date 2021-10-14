藝fun券、農遊券幸運得主出爐 126之亂變98之亂？

首波農遊券、藝Fun券抽籤結果昨出爐，開始出現「重號」狀況，讓民眾霧煞煞。此次抽籤方式採身分證末二碼或末三碼，「32」同時出現在國旅券和農遊券的中獎榜單，「98」則同時出現在國旅券和藝Fun券榜單。而此次部會加碼券的原則是「一周只能中一次獎」，不少身分證尾數為「32」或「98」的民眾因此搞不清「我到底抽中了甚麼券？」其實，只要把握「先中先拿」的原則，這周你先抽中了什麼券，就是你唯一抽中的券。

根據行政院共通平台的抽籤規則，一人一周只能中一張部會加碼券，且不能重複中同一種加碼券。電腦也據此做出設計，以文化部藝fun券為例，原本有1108萬人登記抽籤，但必須扣除已先登場的國旅券、i原券和農遊券得主，最後只有1029萬人具抽籤資格。也就是其中有79萬人已先中了前三種加碼券中的一種，因此失去了本周抽藝Fun券的資格，但下周還可以再加入。

以身分證末二碼為「98」的民眾為例，如果你勾選了週二抽出的國旅券，便失去周三抽藝Fun券的資格。也因此，藝fun券首周抽籤記者會主持人視網膜才會特別解釋，為什麼1029萬名參加藝fun券首波抽獎的民眾之中，末二碼為「98」的民眾只有3000多人，其他末二碼中獎得主卻動輒7、8萬人，便是因為許多「98」民眾已先抽中了國旅券，抽籤之前已先被剔除抽獎資格。

同一個人不能重複中同一種部會加碼券。媒體提問，已中獎的號碼從此不會再出現在同一種部會券？文化部次長李靜慧表示，因為每周都可能有新的民眾加入抽籤，不能排除他們中獎的權利，因此，每次抽籤100個號碼球都會保留，已中過獎的號碼還是可能繼續中。

然而，各部會進行抽籤前，電腦都會根據既有原則篩出具抽籤資格的民眾。民眾如果還是不懂抽籤邏輯，別擔心，就等中獎簡訊通知吧。