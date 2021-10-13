搶進大直米其林星級戰區 LOPFAIT樂斐法式餐廳開幕

台北大直再添一家高端法式餐廳！看好疫情後市，博匠國際餐飲集團瞄準精緻餐飲市場，繼2019年在台北微風南山打造MiraWan高樓景觀餐廳後，全新高端法餐樂斐法式餐廳（LOPFAIT Restaurant）今天正式開幕，即日起已開放線上訂位http://bit.do/lopfaitinline。

法文développe意指發展、開創；au fait意為熟悉與對事物充分的了解，結合二字賦予嶄新定義的新名詞就是LOPFAIT樂斐，正是鄭裕錞（Josh）主廚對料理態度和對食材充分了解與執著，再不斷創新的最佳寫照。

鄭裕錞同時擔任MiraWan和LOPFAIT兩家餐廳的行政主廚，MiraWan會走比較輕鬆的餐酒館路線，LOPFAIT則專注於fine dining法餐。鄭裕錞表示：「不論那家餐廳，對我來說唯一不變的，就是對食物品質的要求。籌備至今，無論硬體或菜單，不斷精益求精，不到位就重來，只為達到標準；在樂斐，我希望可以實現fine dining法餐應該要有的樣子。」

雖然樂斐佔地近200坪，最多可以一次容納近80個座位，但鄭裕錞於午晚餐期間，只打算接受20至30人次的訂位，希望提供最高品質的餐飲服務，也合乎米其林星級餐廳的理想規格。

LOPFAIT樂斐備有4間包廂，兩間6人和兩間10人包廂，也可打通變成一間可容納12人的長桌包廂和20人的圓桌包廂，風格典雅大器，適合商務用餐或私人聚會。

開放用餐區，以兩人座方桌為主，配置優雅的法餐擺設，牆面華麗大膽的紋理，取自萵苣蔬菜斷面的構想，也隱約呼應LOPFAIT樂斐著重食材和料理核心的本質；東向窗邊的水晶吊燈，隨著光影流瀉，把粼粼折射的天光巧妙納入室內，光影、氛圍與美食共同交織出的美味饗宴。

佔地近50坪的廚房，完全按照鄭裕錞主廚的需求量身打造，可容納30人縝密分工，烹調設備五成以上使用歐洲品牌，與國際米其林餐廳同等級，還配置業界少見的「升降式直火炭烤爐台」，讓廚師可以用直火炙烤頂級肉塊增添極致風味。鄭裕錞表示，LOPFAIT旗艦版廚房不但可支援MiraWan，同時還可延伸至集團的副牌計畫，以及未來LOPFAIT樂斐的大型包場活動。

鄭裕錞主廚這次推出的秋季菜單，許多靈感都來自於大自然的啟發，運用多項台灣本地豐盛的物產，也將烹調回歸簡單、純淨，卻內蘊大自然時序奧秘及法式的烹調智慧。

「日本青魽、白椪醋、阿里山辣根」選用日本油脂豐厚的現流青魽魚，和台灣多汁細膩的東勢甘露梨，片薄後交疊錯置，涓涓倒入白椪醋與香油調和的醬汁，酸香明亮，阿里山辣根奶油尾韻一勾，讓舌尖上的味蕾都甦醒過來。

「白蘆筍、雲林花生、角蝦」以台灣野生角蝦，搭配祕魯多汁的白蘆筍，兩者的甜味以雲林花生融合貫穿，提出Umami的鮮味，再搭配十種新鮮香草，如酢漿草、紅酸膜、金蓮葉、羽葉香菜等，結合山海與田野的滋味，呈現盤中的盎然豐盛。

「碳烤小牛胸腺、客家梅乾菜」將小牛胸腺佐以濃郁的碳烤醬汁，小芥菜泥特殊的辛味與微苦，熟悉的梅乾菜、山東大白菜的甜潤與銀杏Q糯口感，一一巧妙平衡，腴而不膩，齒頰留香。

小牛胸腺屬珍稀內臟食材，取自小羔牛心臟周邊豐厚的腺體，難取得也不易烹調，沒有處理好十分容易失手，Chef Josh小牛胸腺結合了酸、鹹、香、鮮、甜，重口味且複雜的平衡表現和調味都令人激賞。

主菜「柴燒鹿肉、圓茄、紅玉」，以紐西蘭放養草飼鹿肩肉排，帶骨原塊在LOPFAIT炭烤台上炙烤，富含高蛋白質的鹿肉，肉質鮮甜礦物風味明顯，野味的精髓和炭火香氣濃縮在肉骨之間；點綴小圓茄、葡萄、柚子胡椒茄泥串搭，最後，淋上雞肝肉汁，佐紅玉茶鹽，把特有的礦物味和花青素的酸香，平衡演繹。鹿肉使用直火炙烤，帶出狂放、野性、原始的煙燻氣息，高溫逼出的肉汁與馥郁的碳燒氣味，賦予食材另一層次風味。

目前LOPFAIT餐期規劃為午餐與晚餐兩時段，以個人套餐形式出餐，午餐套餐NT$2880+10%起，晚餐約NT$3880+10%起。現場更有專業的侍酒師為賓客推薦適合的葡萄酒、威士忌、清酒和烈酒等。

◎LOPFAIT Restaurant 樂斐法式餐廳

．電話：(02) 8502 5599

．地址：台北市中山區敬業二路199號4樓（虹光LIVE大樓）

．捷運：劍南路站二號出口

．公休日：固定周一公休