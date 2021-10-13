批政府減碳消極 林奕華：2050淨零碳排恐淪空話

歐盟最快將於2026年起開徵碳關稅，國民黨立委林奕華今天指出，環保署面對相關修法議題，至今仍是只聞樓梯響；尤其面對關鍵要徵收多少碳費的問題，更閃避不談。環保署的消極鴕鳥心態，恐犧牲台灣產業的國際競爭力，葬送國人的健康。

朝野齊呼環保署儘速修正「溫室氣體減量及管理法」，或透過新制定「氣候變遷法」，來協助國內排碳大戶與中小企業面對國際環保法規的衝擊，具體達成國內減碳、減排目標。

林奕華指出，面對氣候變遷，政府當務之急就是儘速制定有效的減碳、減排目標與方法，以確保產業競爭力並兼顧國人健康權益。環保署之所以遲不敢提出修法版本，主因是卡在碳費定價的問題上。

林奕華表示，環保署去年就委託倫敦政經學院針對我國碳定價進行研究。根據倫敦政經學院的建議，每公噸的碳定價應該至少收取新台幣300元，才能有效減少碳排，與我國產業高度競爭的韓國，也收取每公噸約新台幣450元的碳費。

然而，林奕華表示，環保署竟在中文版研究摘要中隻字未提，也不敢比照鄰國主張收取一定金額的碳費，只想拖延到訂定子法時再予以處理，顯然環保署與經濟部的角色錯亂。她建議環保署應站在環境保護的立場，及早對碳定價有具體主張，好讓產業能充分準備，而非把自己當成經濟部，自我限縮認定碳定價必會影響經濟發展，徒給廠商未來可能是低碳價的想像空間。

林奕華說，其實隱形碳費早就在台灣產業內部開徵，只是換一種形式而已。國際大廠包含蘋果、Google、微軟等都開始逐步要求供應鏈要符合碳中和，相信未來會有更多國際大廠把碳中和、碳費問題轉嫁到國內的供應廠商。環保署、經濟部若還是消極面對，妄想用拖延戰術處理減碳、減排問題，恐犧牲台灣產業的國際競爭力。

林奕華認為，今年台灣4、5月的旱災、中國大陸鄭州的洪災，都喚起國人重視減碳、環保議題。環境破壞的影響不是5年、10年，而是百年、千年，更涉及世代正義問題。政府再不正視氣候變遷的影響，蔡總統宣示2050淨零碳排最後恐又淪為一場空話。