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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

多少新冠康復者復工遇困難？勞動部一問三不知

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
民進黨立委洪申翰今在立院要求勞動部部長許銘春積極協助新冠肺炎康復者重返職場。圖／立委洪申翰辦公室提供
民進黨立委洪申翰今在立院要求勞動部部長許銘春積極協助新冠肺炎康復者重返職場。圖／立委洪申翰辦公室提供

台灣累計有一萬六千人確診過新冠肺炎，當中近一萬五千人已解除隔離，其中大約一成確診者會有後遺症，人數不少。世界衛生組織在10月7日正式發表對新冠肺炎長期症狀（Long Covid）定義，包括強烈疲勞感、抑鬱、注意力不集中、情緒波動，還有失神、健忘等「腦霧」症狀。

這些新冠肺炎長期症狀，對於職場工作都有莫大影響，台灣眾多康復者中，到底有多少人還要工作卻仍受症狀所苦？國際勞工組織呼籲各國「以人為本」的政策支持勞工重返職場，勞動部有何對策？

民進黨立委洪申翰今天在立院提出這些問題，勞動部部長許銘春卻對人數毫無掌握，而且也僅願意檢視現有政策不足之處，不願考慮以專案協助康復的勞工。在立委陸續舉證並強力要求下，許銘春承諾將會同衛福部去主動了解確診勞工現況，並且研議跨部會專案協助的可能性。

洪申翰指出，國際勞工組織發布第七版新冠肺炎疫情與工作分析報告，建議各國政府應該聚焦「以人為本」的復甦，尤其要支持弱勢勞工。因為勞動市場不會主動撐住弱勢族群，包括身心障礙勞工、老年勞工，還有染疫後要回到職場的勞工，都最需要政策支撐。許銘春表示，名單都在衛福部，如果勞工回到職場碰到困難，現有機制都可協助，包括就業輔導等。

洪申翰表示，他的辦公室曾經向勞動部詢問康復者回歸職場的資料，結果勞動部竟然回覆說，資料都在地方勞工局，現在部長又說資料都在衛福部。「這樣夠積極嗎？針對為期一兩年以上的疫情重大衝期，花了這麼多力氣去做勞工紓困，訂定相關計畫難道不是各部會都該有的準則嗎？」

洪申翰表示，很多人可能都以為康復就像感冒好了一樣，雇主和勞工都不見得能辨識後遺症，怎麼求助？更別說後遺症還只是勞工會遇到的第一層問題而已，更別說還很可能遇上因染疫被違法解雇、衍生勞資爭議、因為疾病污名而不被雇用等更細膩的問題。

「勞動部到現在對確診康復者回歸職場，沒有任何針對性的計畫，還要等他們自己來申請和求助，真的太消極！」在洪申翰要求下，許銘春答應將檢視現有就業輔導等制度是否不足，也會會同衛福部去了解確診者當中有多少人出現長期症狀，並考慮跨部會提出專案計畫進行協助。

新冠肺炎 職場 勞動部

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