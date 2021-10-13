多少新冠康復者復工遇困難？勞動部一問三不知

台灣累計有一萬六千人確診過新冠肺炎，當中近一萬五千人已解除隔離，其中大約一成確診者會有後遺症，人數不少。世界衛生組織在10月7日正式發表對新冠肺炎長期症狀（Long Covid）定義，包括強烈疲勞感、抑鬱、注意力不集中、情緒波動，還有失神、健忘等「腦霧」症狀。

這些新冠肺炎長期症狀，對於職場工作都有莫大影響，台灣眾多康復者中，到底有多少人還要工作卻仍受症狀所苦？國際勞工組織呼籲各國「以人為本」的政策支持勞工重返職場，勞動部有何對策？

民進黨立委洪申翰今天在立院提出這些問題，勞動部部長許銘春卻對人數毫無掌握，而且也僅願意檢視現有政策不足之處，不願考慮以專案協助康復的勞工。在立委陸續舉證並強力要求下，許銘春承諾將會同衛福部去主動了解確診勞工現況，並且研議跨部會專案協助的可能性。

洪申翰指出，國際勞工組織發布第七版新冠肺炎疫情與工作分析報告，建議各國政府應該聚焦「以人為本」的復甦，尤其要支持弱勢勞工。因為勞動市場不會主動撐住弱勢族群，包括身心障礙勞工、老年勞工，還有染疫後要回到職場的勞工，都最需要政策支撐。許銘春表示，名單都在衛福部，如果勞工回到職場碰到困難，現有機制都可協助，包括就業輔導等。

洪申翰表示，他的辦公室曾經向勞動部詢問康復者回歸職場的資料，結果勞動部竟然回覆說，資料都在地方勞工局，現在部長又說資料都在衛福部。「這樣夠積極嗎？針對為期一兩年以上的疫情重大衝期，花了這麼多力氣去做勞工紓困，訂定相關計畫難道不是各部會都該有的準則嗎？」

洪申翰表示，很多人可能都以為康復就像感冒好了一樣，雇主和勞工都不見得能辨識後遺症，怎麼求助？更別說後遺症還只是勞工會遇到的第一層問題而已，更別說還很可能遇上因染疫被違法解雇、衍生勞資爭議、因為疾病污名而不被雇用等更細膩的問題。

「勞動部到現在對確診康復者回歸職場，沒有任何針對性的計畫，還要等他們自己來申請和求助，真的太消極！」在洪申翰要求下，許銘春答應將檢視現有就業輔導等制度是否不足，也會會同衛福部去了解確診者當中有多少人出現長期症狀，並考慮跨部會提出專案計畫進行協助。