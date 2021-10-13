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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

兒子放學回家突幫做家事 媽一問才知源自這件事

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
日照中心利用多元課程，帶著輕度失能、失智長輩活動筋骨。圖／取自亞望沙龍多元照顧中心粉絲專頁
日照中心利用多元課程，帶著輕度失能、失智長輩活動筋骨。圖／取自亞望沙龍多元照顧中心粉絲專頁

少子化學生數驟降，校園閒置空間隨之增加，然而高齡化來臨，日本、歐洲等國家推行老幼共學，位於高雄市的大同福樂學堂，是全台第一個利用校園教室改造為日照中心，每天約30位輕度失智長者來上課，也有與孩子互動時間，一名大同國小3年級的同學，有次與長輩互動後，聽長輩說故事、分享人生歷程，回家立刻「幫洗碗」，讓媽媽又驚又喜。

高雄市大同福樂學堂2016年8月正式開幕，時任高雄市立大同醫院社區健康發展中心主任、現為亞望沙龍多元照顧中心創辦人黃仲平，回憶當時在大同醫院，觀察隔著一條街的大同國小，全校顛峰期曾有破萬名學生，因少子化銳減到全校只剩254人，他為推廣長者社區營造，需要更多空間，來辦理動、靜態高齡課程，而萌生「跟學校借地開課」想法。

經過半年爭取後順利開設學堂，2間教室一年開600多堂課，近2萬人次長輩參與，更積極回饋「平常在家很無聊，兒女都出去工作，來上課很好玩」，盼黃仲平乾脆租下教室，直接變成日照中心，但當時沒有相關法規，教育用地要變更用途，黃仲平一路從教育局、社會局溝通到建管處，最後透過時任市長陳菊，援引「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，才初步解決行政及法規問題。

黃仲平坦言，「溝通」過程非常不容易，包括校長、老師及家長都有不同意見，怕「長輩傷害孩子」，甚至質疑「課程會讓孩子成績多10分嗎」。

2015年10月北市某國小發生駭人「校園割喉案」，家長及師長聞風喪膽，日照中心當時正好在籌備階段，更引發家長疑慮。黃仲平印象深刻，某一日傍晚，時任教育局長范巽綠到校，與校方談設置日照中心問題，正好校內充滿運動的民眾，她問了一句「運動民眾是誰你都不認識，都敢開放進校園，為什麼會怕身份明確的日照中心長輩？」

隨著日照中心開辦，陸續推翻過往「偏見」，像是長輩與小朋友共同課程，與長輩吃飯期間，聽長輩分享生活經驗、講歷史事件、聊風土民情，其中一個3年級的小朋友，上完課後回家「主動洗碗」，孝心體現到實際作為，讓媽媽很驚喜。

近期北市推行一學區一日照，率先開辦的芝山國小，同樣引來家長反彈。「反應跟反對的理由，都跟我五年前一模一樣」，黃仲平說著感慨，認為各縣市有不同環境背景，很難完全複製過往經驗，他認為積極溝通是必要，講出的解決方式也要盡量讓各界接受。

黃仲平近年創辦亞望沙龍多元照顧中心，與公部門合作，將閒置30年的旗津區魚市場二樓改建為日照中心，將近400坪空間服務失智、失能長輩；另外也將興仁國中「善樓」2、3樓改建為60人日照中心，並設立獨立出入口，持續運用校園閒置空間，預計今年底能正式營運。

高雄市 教育局 失智

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