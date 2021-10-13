快訊

BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換季氣溫驟變時！早上起床必做4件事 養瘦養膚都有用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
千萬別睡醒立即下床。圖／摘自pexels
千萬別睡醒立即下床。圖／摘自pexels

隨著季節轉換，每天的氣溫也正在轉變，正值此轉變時期，還得要特別重視自己的身體狀況。而在氣溫逐漸變冷之際，早上起床也更為重要，想要開啟一天的能量與活力，起床做4件事情很重要。

一、起床別立即起身

起床前動動四肢延展，讓血液恢復循環再下床。圖／摘自pexels
起床前動動四肢延展，讓血液恢復循環再下床。圖／摘自pexels

人在睡覺過程中，心臟跳動相對比較緩慢些，血液循環速度也比較慢，當早上甦醒過來時，千萬別急著起身，這可能會易導致心臟心率加快，也容易誘發心血管疾病，可以慢慢起身，舒展一下全身，在床上翻動一下再緩緩下床，這樣一來可以促進血液循環加快，提高新陳代謝，並且幫助大腦慢慢開機。

二、起床一杯溫開水

人在睡眠時，整整一晚沒有喝水，這時候的身體部分缺乏水分，這時候喝口溫開水，可以喚醒身體。但大家要切記，在喝水的時候，別喝得太猛太急，水溫也別過高，慢慢小飲的方式即可。

起床後喝杯溫開水，讓腸道更舒暢。圖／摘自pexels
起床後喝杯溫開水，讓腸道更舒暢。圖／摘自pexels

三、養成排便固定時間的好習慣

最好的排便息慣時間，建議可以培養在早上起床的時候。這樣可以空出肚子來攝取更多的營養。但有嚴重便秘的人，可能會好幾天都無法正常的排便，似乎對於排便時間養成非常的困難，建議可以多攝取高纖維的食物、多吃水果，起床之前，先揉揉自己的肚子，喝一杯溫溫的蜂蜜水，即便沒有馬上排便，大腦也會形成一個反射條件。

四、豐盛的早餐是美好的一天開始

早餐挑選清爽健康的食物。圖／摘自pexels
早餐挑選清爽健康的食物。圖／摘自pexels

建議最美好的早餐時間約在早上7～9點，也是新陳代謝最旺盛的一段時間，而延續前面動作，再給予一個健康又豐盛的早餐，不僅讓身體充滿朝氣，更能養顏美容。可挑選水煮蛋、牛奶、全麥麵包、燕麥粥、生菜水果沙拉等，低熱量的早餐，可以幫助排便又能讓顏值提升。

早餐

延伸閱讀

長痔瘡怎麼辦，會自己好嗎？ 10大造成原因、9招預防方法一次看！

19歲女大生上樓狂喘 心肌炎心停11秒 葉克膜救回

做太多夢好累？研究稱做夢是在清除大腦廢物

心臟衰竭是心跳快停了？醫曝與這個分數息息相關

相關新聞

觀光局再祭國旅加碼 即起獎勵特色團遊每團最高補助2萬

隨著中央流行疫情指揮中心陸續宣布各項解封措施，民眾生活逐漸恢復步調，秋高氣爽也是適合出遊的時節。交通部觀光局今天宣布，力...

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

下班注意！中央氣象局針對九縣市發布豪大雨特報，其中花蓮縣要慎防大豪雨。氣象局說，南方雲系北移，易有短延時強降雨，今花蓮縣...

疫情趨緩！高醫14日起開放部分病房探病 需先上官網申請

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天表示，因應全國疫情趨緩，以及配合中央流行疫情指揮中心及高雄市政府政策，14日起將放寬部分...

【落羽松危機／下】夢幻外表下強勢壓迫本土種 專家：恐步上黑板樹後塵

縣市為吸引遊客，一直以來總會一窩蜂種花種樹，營造特色景觀；幾十年前流行外來種黑板樹，如今因為開花臭不可聞等因素，淪為「人人喊砍」地步。近十餘年來，全台改瘋種落羽松，「落羽松秘境」愈來愈多，但專家表示，大面積種植落羽松，呼吸根易竄出地面，不僅會絆倒行人，也會壓迫其他本土樹種，「不要再喊秘境了，一旦褪流行就會步上黑板樹的後塵」。...

40年「康華大飯店」熄燈！粉絲不捨：12年前在這裡訂婚

受到新冠肺炎疫情影響，包括台中亞緻飯店、宜蘭傳藝老爺等飯店均受到波及。其中位於台北的「康華大飯店」，也於近日宣佈，將於1...

多少新冠康復者復工遇困難？勞動部一問三不知

台灣累計有一萬六千人確診過新冠肺炎，當中近一萬五千人已解除隔離，其中大約一成確診者會有後遺症，人數不少。世界衛生組織在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。