跌破眼鏡振興用法！免抽籤馬上用！寶島祭出「振興樂透包」最高省10萬週週抽愛瘋13！

聯合線上 / 黎允之

疫情期間宅在家長時間，需要換一副新眼鏡！為了體貼消費者的需求，寶島眼鏡聯合60品牌廠商異業合作，祭出「振興樂透包」，裡頭包含了美食饗宴、遊樂園、旅遊住宿、生活美妝、健身按摩等5大類優惠抵用券，一本價值高達10萬元，讓消費者顧眼睛也顧荷包。

▲寶島眼鏡祭出「振興樂透包」60大品牌抵用券，每本價值高達10萬元。人人有獎，馬上消費馬上用，堪稱眼鏡市場最狂振興優惠 ! 圖／寶島眼鏡提供
▲寶島眼鏡祭出「振興樂透包」60大品牌抵用券，每本價值高達10萬元。人人有獎，馬上消費馬上用，堪稱眼鏡市場最狂振興優惠 ! 圖／寶島眼鏡提供

五倍劵神放大：踩寶島一點，環台樂遊到極點！
民眾於10/8至12/31活動期間，無論有無持振興五倍券，只要到寶島眼鏡實體門市配鏡不限鏡或框，結帳金額即再享滿千折百，還有寶島會員點數3倍送。為了一掃疫情警戒的陰霾，每位在寶島實體商店消費的客人，不用記名、不用抽籤、不限金額、不限振興券，都可以獲得一份「振興樂透包」(全台限量20萬份)，眾多優惠份量十足，有感折扣超療癒，展開後一眼望去，海量選擇提供尋寶樂趣，讓消費者疫後樂遊寶島，玩到哪省到哪！

▲60家品牌廠商聯手推出「振興樂透包」紙本券，海量選擇優惠眾多，才是真正聰明省荷包。 圖／寶島眼鏡提供
▲60家品牌廠商聯手推出「振興樂透包」紙本券，海量選擇優惠眾多，才是真正聰明省荷包。 圖／寶島眼鏡提供

寶島攜手60多品牌祭出高達20倍回饋，「樂透包」優於其他連鎖通路「大禮包」
寶島「振興樂透包」除了鏡片買一送一、名牌鏡框最高折$4000、隱形眼鏡2盒$199等眼鏡相關優惠，還提供「享、食、樂、遊、購」5大類異業優惠，包含24天免費健身會籍、知名清玉手搖飲料品牌第2杯1元、Pizza Hut限定套餐47折、麗寶樂園票券買一送一、飯店住宿買一送一、五星飯店免費升等、Uber搭車抵用百元回饋金、影音平台10天免費看、Outlet百元抵用券等，總價值超過10萬元，回饋氣勢輾壓其他連鎖通路。超多實用優惠期待讓民眾回饋一次滿足，還能快樂消費振奮心情。

▲隱眼族不容錯過 ! 現在活動期間週週抽iPhone 13，只要至寶島實體商店消費就能擁有抽獎資格，來越多次中獎機率越高。 圖／寶島眼鏡提供
▲隱眼族不容錯過 ! 現在活動期間週週抽iPhone 13，只要至寶島實體商店消費就能擁有抽獎資格，來越多次中獎機率越高。 圖／寶島眼鏡提供

此外，活動期間，民眾只要至寶島眼鏡實體商店消費，就能擁有抽獎資格，週週抽出一台iPhone 13，每消費一次記名一次，來兩次記名兩次，消費次數越多，中獎機會也越高，一共將抽出11台iPhone 13。

▲歡迎民眾五倍劵振興期間至寶島眼鏡消費，一起放大回饋享受疫後快樂生活。 圖／寶島眼鏡提供
▲歡迎民眾五倍劵振興期間至寶島眼鏡消費，一起放大回饋享受疫後快樂生活。 圖／寶島眼鏡提供

配眼鏡，來寶島！40多年來，寶島眼鏡專業優質的形象早已深植在許多台灣民眾心中，以「品質、技術、滿意、服務」四大保固，贏得無數消費者的信任和肯定，寶島眼鏡期望藉由這波回饋帶動疫後經濟振興，打敗疫情惡「視力」，讓民眾樂遊全台超快樂，放大回饋享受超有感！

更多資訊請參閱>>
寶島眼鏡「振興樂透包」活動網頁

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