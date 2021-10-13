發現確診者足跡 台博館宣布封館3日清消

國立台灣博物館今(13)日對外宣布，因接獲台北市政府衛生局通知有確診觀眾參觀該館本館及古生物館二館，故該館自13日起連續休館三日進行清潔消毒作業，預計於16日開館。

台博館表示，該館同仁在今日接到通知，一名確診觀眾曾在10月9日上午至台博本館（二二八公園內），下午至古生物館參觀，故依據文化部「展覽場館防疫管理措施」規定，即日起休館並進行三日清潔消毒，並將迅速安排相關工作同仁篩檢、自主健康管理作業，同時停止本館、古生物館各項實體活動，強化場館防疫安全。該館同時提醒當天曾到本館、古生物館參觀的民眾，進行自我健康監測，以降低群聚感染風險。

台博館表示，博物館於防疫期間，均配合進行入館全程佩戴口罩、實聯制、體溫量測、消毒、人流及容量總量管制、動線引導等防疫措施，對於防疫採謹慎態度處理，該館預計開放時間為10月16日(星期六)，最新開放資訊，也請民眾隨時請參見博物館官網訊息。