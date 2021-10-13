全聯「惜食計畫」搶救上億元食物 獲「台灣永續行動獎」1銀2銅肯定

台灣永續能源研究基金會為表揚台灣各界在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的努力成果，今年特別舉辦首屆「台灣永續行動獎」評比，共有138家單位報名參與，總件數高達225件，由64位專家、學者及社會賢達所組成的評審團參與評選，最終共評選出190件（包括金獎53件、銀獎64件及銅獎73件）永續行動方案得獎計畫，表揚各界對於實踐聯合國17項永續發展目標的卓越成果及貢獻。

此次全聯實業共榮獲3項大獎，除了以「PXGo!分批取貨服務夯 咖啡賣破500萬杯」、「全聯PX Pay 長輩愛用的行動支付」獲得銅獎，平均每年搶救價值超過3,000萬食物浪費的「搶救1億元的食物！惜食計畫幫弱勢加菜」更獲得銀獎肯定。全聯實業總經理蔡篤昌表示，「得獎是肯定，也是責任，身為愛台灣的本土企業，希望透過惜食計畫帶動更多企業一同關注此議題，為促進社會共融、環境永續及經濟發展做出貢獻。」蔡篤昌也謙虛的說，「SDG 2類別金獎從缺，也表示我們還有進步空間。」

此次獲得社會共融類別銀獎的「全聯惜食計畫」，從2017年起即開始推動，倡導大眾珍惜產地食材，達到減少食物浪費的目的，再以商品折扣促銷，最後賣不完則將即期生鮮和醜蔬果供應給鄰近門市的社福機構，讓食材在效期內充分被運用，形成在地資源分享網絡。除了積極回應食物浪費的議題，更在過程中落實食品安全，並與弱勢團體建立夥伴關係。目前已累積超過270家惜食門市，並與超過170家有供餐服務的社福機構合作，接下來目標將店數、服務縣市再擴大，並從生產鏈、供應鏈推動完整的環境永續計畫。