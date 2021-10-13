扯！在桃園掉雨傘得跑台北領 議員盼機捷增設招領站

機場捷運貫穿台北、新北和桃園，但沒有旅客服務站，遺失物管理中心也只是台北A1站才有，掉東西得跑到台北領，引桃園居民抱怨不便；桃園捷運公司董事長劉坤億表示遺失物管理只有一站提供服務確實不妥，會盡快增設改善。另外，桃捷已計畫在機捷A12機場第一航廈站設置旅遊服務櫃台，將配合國境管制解除啟用。

議員黃敬平接獲民眾陳情，指機捷服務不親民，遺失物管理中心設在台北A1站，東西掉了只能跑台北領，如果事情在桃園A19站發生，往返捷運車資超過300元，車程也超過2個小時，除非有錢有閒或遺失物非常重要，否則多半失主都選擇放棄。

黃敬平也說，桃捷成立至今5、6年，有很多地點適合設置旅客服務中心，例如機捷A17捷運公司場站，空間再適合不過。如果桃捷的服務中心設在台北，豈不弔詭？

劉坤億表示，東西在桃園遺失必須跑到台北領，這種狀況確實不該發生，會在桃園境內尋覓適合地點，盡快設置失物招領站改善。

劉坤億也說，桃捷已與桃園市觀光旅遊局、桃園市觀光旅遊發展協會合作，在機捷A12機場第一航廈站設置旅遊服務及商品推廣櫃台，除提供桃園旅遊景點相關諮詢，也會販售桃捷票卡和紀念品，將配合疫情趨緩、國境解除管制後啟用。