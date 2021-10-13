聽新聞
test
0:00 / 0:00
台8線中橫公路搶通短暫開放 今晚連續第3天預警性封路
花蓮連日大雨，台8線中橫公路沿線山區累積雨量高達數百毫米，坍方、落石災害點達20餘處，公路總局今天繼續搶修，下午4時30分開放天祥至太魯閣段通行2小時，晚間6時30分繼續實施夜間預警性封路。
公路總局四處養護工程處表示，中橫公路沿線天祥、洛韶總雨量達900毫米，邊坡含水量高，已達臨界點，經勘查沿線災害多達20餘處，157.7公處洛韶至西寶間還有間歇性落石，161.2公里處西寶、172.55公里處九曲洞隧道西端、180.55公里處白沙二橋至寧安橋間，都有落石風險。
太魯閣工務段今天持續搶修，下午4時搶通167.4公里處天祥至184.5公里處太魯閣段，暫時開放通行，但因夜間視線不良，且仍有落石風險，晚間6時30分起預警性封路。
因雨勢不斷，連日來中橫公路每天僅開放通行2小時，不少用路人受阻在東西兩端，其中西端台8線114.6公里處管制站，就在花蓮縣新城警分局合歡派出所前，今天有2、30輛汽機車在管制站等待，因山區氣溫僅攝氏15度，合歡所員警貼心送上薑茶為民眾暖身，也提醒改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言