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台8線中橫公路搶通短暫開放 今晚連續第3天預警性封路

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路因大雨成災，這幾天多半時間都封路管制。圖／新城警方提供
台8線中橫公路因大雨成災，這幾天多半時間都封路管制。圖／新城警方提供

花蓮連日大雨，台8線中橫公路沿線山區累積雨量高達數百毫米，坍方、落石災害點達20餘處，公路總局今天繼續搶修，下午4時30分開放天祥至太魯閣段通行2小時，晚間6時30分繼續實施夜間預警性封路。

公路總局四處養護工程處表示，中橫公路沿線天祥、洛韶總雨量達900毫米，邊坡含水量高，已達臨界點，經勘查沿線災害多達20餘處，157.7公處洛韶至西寶間還有間歇性落石，161.2公里處西寶、172.55公里處九曲洞隧道西端、180.55公里處白沙二橋至寧安橋間，都有落石風險。

太魯閣工務段今天持續搶修，下午4時搶通167.4公里處天祥至184.5公里處太魯閣段，暫時開放通行，但因夜間視線不良，且仍有落石風險，晚間6時30分起預警性封路。

因雨勢不斷，連日來中橫公路每天僅開放通行2小時，不少用路人受阻在東西兩端，其中西端台8線114.6公里處管制站，就在花蓮縣新城警分局合歡派出所前，今天有2、30輛汽機車在管制站等待，因山區氣溫僅攝氏15度，合歡所員警貼心送上薑茶為民眾暖身，也提醒改道。

台8線中橫公路因大雨成災，沿線災害點逾20處，公路總局全力搶修。圖／公路總局提供
台8線中橫公路因大雨成災，沿線災害點逾20處，公路總局全力搶修。圖／公路總局提供
台8線中橫公路因大雨成災，沿線災害點逾20處，公路總局全力搶修。圖／公路總局提供
台8線中橫公路因大雨成災，沿線災害點逾20處，公路總局全力搶修。圖／公路總局提供

中橫公路 落石 太魯閣

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