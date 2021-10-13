台8線中橫公路搶通短暫開放 今晚連續第3天預警性封路

花蓮連日大雨，台8線中橫公路沿線山區累積雨量高達數百毫米，坍方、落石災害點達20餘處，公路總局今天繼續搶修，下午4時30分開放天祥至太魯閣段通行2小時，晚間6時30分繼續實施夜間預警性封路。

公路總局四處養護工程處表示，中橫公路沿線天祥、洛韶總雨量達900毫米，邊坡含水量高，已達臨界點，經勘查沿線災害多達20餘處，157.7公處洛韶至西寶間還有間歇性落石，161.2公里處西寶、172.55公里處九曲洞隧道西端、180.55公里處白沙二橋至寧安橋間，都有落石風險。

太魯閣工務段今天持續搶修，下午4時搶通167.4公里處天祥至184.5公里處太魯閣段，暫時開放通行，但因夜間視線不良，且仍有落石風險，晚間6時30分起預警性封路。