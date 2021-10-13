全台人瑞再增679人 台灣最年長阿祖已118歲住北市

明天是一年一度的重陽節。衛福部社家署統計全台百歲人瑞，今年總人數來到4721人，比去年增加679人。其中國內最年長的人瑞為118歲的阿祖住在台北市。而台北市也是全台人瑞聚集地，與第二名新北市相比就足足多出300人。台灣最年長的118歲人瑞，雖然與世界上目前最年長的日本118歲田中加子奶奶一樣，不過台灣早年報戶口的時間不盡相同，難以確定實際年齡，因此未向世界爭取最高齡榮耀。

根據社家署統計，台灣去年的百歲人瑞為4042人，今年成長679人來到4721人，今年剛好滿100歲的人瑞有1878人，比去年多出298人，成長率達到18.8％，是近三年來的高峰，再次寫下歷史新頁。

今年突破100歲的人瑞男女比，仍是女性遠高於男性。男性人瑞有1924人，男性最高齡為112歲，高雄市以及苗栗縣各有一位。女性人瑞有2797人，是男性人瑞的1.45倍，最高齡為118歲，現居台北市。

人瑞分布前五名的縣市分別為台北市有1080人、新北市780人、高雄市374人、台中市367人、桃園市355人。社家署表示，雙北人口稠密，人口數就達600萬多人，加上雙北醫療資源豐沛，也因此成為人瑞聚集地。

社家署表示，台灣人口結構朝超高齡化前進，可以預期未來人瑞成長速度只會愈來愈快，未來照顧以及安老的議題也將更為重要。