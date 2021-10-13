觀光局再祭國旅加碼 即起獎勵特色團遊每團最高補助2萬

隨著中央流行疫情指揮中心陸續宣布各項解封措施，民眾生活逐漸恢復步調，秋高氣爽也是適合出遊的時節。交通部觀光局今天宣布，力推國旅再加碼，除了配合行政院振興五倍券政策，特別再挹注總經費11.1億元，訂定「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」，實施期間從今天起到明年1月28日止。

觀光局說，為了鼓勵旅行業落實防疫規定，並結合各部會旅遊景點資源，包裝出創新優質的旅遊產品，進一步帶動國內觀光產業發展，旅行業辦理以平日為主之旅遊天數兩天一夜以上（假日未超過一天），旅客人數達15人以上、安排至離島地區旅客人數達六人以上團體旅遊，住宿合法旅宿並使用合法交通工具，並包裝觀光局所列之行程條件至少達兩項者，可向觀光局申請獎勵補助，每團上限為2萬元，每一家旅行社以補助20團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加三團。

觀光局表示，該次補助要點中的行程條件，包括旅行業可聘用無雇主導遊或領隊擔任隨團人員，提供其帶團機會，亦可安排自行車遊程，或規畫行程至觀光局百大經典小鎮、觀光遊樂業、經濟部公告觀光工廠或創意生活產業、文化部及各縣市所屬展館、農業委員會公告之休閒農場、原住民族文化發展中心、台灣客家文化館及六堆客家文化園區、環境保護署公告之環境教育場所、國軍退除役官兵輔導委員會所屬農林機構、或至離島地區如金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉或台東縣蘭嶼鄉等地。

觀光局說，景點豐富、主題多元，正是該次推廣特色團體旅遊的目標，期望透過本獎勵措施，鼓勵旅行業者包裝優質特色團體旅遊產品，吸引民眾參團體驗台灣之美，擴大對食、宿、遊、購、行等觀光關聯產業內需消費效果，活絡地方商機，預估可帶動約105萬人出遊，創造約66億元的觀光產值。