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影／北市今年添400輛電動公車 2030年將全汰換

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生，今共同出席「台灣城市淨零承諾記者會暨台灣淨零城市先行論壇」。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生，今共同出席「台灣城市淨零承諾記者會暨台灣淨零城市先行論壇」。記者潘才鉉／攝影

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生，今共同出席「台灣城市淨零承諾記者會暨台灣淨零城市先行論壇」，見證台灣氣候關鍵行動，實現城市淨零行動。柯文哲表示，預計在年底公布研擬淨零碳排放的政策路徑，另外，預計到明年會有400輛電動公車，2030年將達成所有公車全改為電動公車，並在最快時間內把電動機車比例達到35%，整個政策不斷滾動修正，可以朝2050年淨零碳邁進。

主辦單位表示，透過此次論壇邀集中央與地方領袖，提出減碳目標與具體規劃，讓台灣即早因應正在迫近的氣候衝擊。活動特別邀請綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔、立法院聯合國永續發展目標策進會長蔡其昌，以及台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生，共同見證台灣氣候關鍵行動，實現城市淨零行動。

施鵬翔指出，鄰近的日本與韓國地方政府在氣候治理扮演重要腳色，例如日本預計在2030年前推動100個淨零示範區，便是由中央政府盤點可行區域，地方政府負責實際的規劃與執行。當台灣看向2050年時，縣市首長的支持和局處的培力是推動減碳的關鍵因素，城市應制定並且善用地方自治條例，協助跨局處推動淨零排放相關政策。

柯文哲表示，台灣人可以不出國，但台灣人不可能沒有貿易，碳關稅是一個重要的議題，要思考台灣問題，要看看其他國家，例如，中國限電、歐洲能源價格大幅上升，現在講全球暖化、極端氣不只是環保和道德問題，已經影響到政治跟經濟。

柯文哲表示，北市已經展開2050年淨零碳排放，要跟全球城市共通承擔減碳義務，淨零碳排放不可以一次就成功，希望在2030年的時候台北市綠運輸可以達到70%。環保局已經在研擬淨零碳排放的政策路徑，預計在年底公布，其中環狀線列為市政第一優先；另外，從今年開始市府僅添購電動公車，預計到明年會有400輛電動公車，2030年將達成所有公車全改為電動公車。

柯文哲表示，現在對機車補助前幾天決定加碼，平常給很多補助，路邊停車電動不收費，政策要有推力跟拉力，希望能在最快時間內把電動機車比例達到35%，整個政策不斷滾動修正，可以朝2050年淨零碳邁進。

侯友宜表示，現今氣候變遷對策涉及到綠能產業，是經濟跟政治的結合，新北與世界潮流緊密結合在一起，也發展成為全台灣第一個加入SDGs的城市，期許未來新北市變成永續發展城市。

公車 柯文哲

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