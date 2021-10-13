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下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

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下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
九縣市豪大雨特報。圖／氣象局
九縣市豪大雨特報。圖／氣象局

下班注意！中央氣象局針對九縣市發布豪大雨特報，其中花蓮縣要慎防大豪雨。氣象局說，南方雲系北移，易有短延時強降雨，今花蓮縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率；台東縣地區及宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島及新北、台中、南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局說，東方海面不斷有對流雲系接近，通過會帶來顯著短延時強降雨，這兩天雨勢也會持續。東半部持續有豪大雨，尤其山區要特別注意安全，西半部多雲有短暫雨。周五水氣減少，整體降雨才會明顯緩和，不過到了周六下半天以後，隨著東北（季）風南下，北部、東半部有感轉涼，下周日、一最冷，低溫下探19度。

豪雨 氣象局 宜蘭

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