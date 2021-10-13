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大鵬灣自行車系列活動11月6日登場 10月25日前要報名

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供
大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處預計今年11月6、7日，於大鵬灣濱灣碼頭舉辦「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」，包含大鵬灣Cruising 300、小騎士Slip Bike滑步車等活動。觀光局說，報名至10月25日止，歡迎所有車友及喜歡自行車旅遊的好朋友共襄盛舉。

觀光局長張錫聰表示，大鵬灣擁有高品質環灣道路，全長11.7公里，備受國際賽事單位青睞，已連續擔任六屆自由車國際環台賽重要站點、LAVA鐵人三項等活動首選場地。今年配合觀光局「自行車旅遊年」主題，藉此優勢續辦第二屆大鵬灣Cruising 300自行車系列活動，更規畫「單車馬拉松」讓全國自行車愛好者能體驗國際級賽道，享受暢行大鵬灣26圈300公里自我挑戰的感覺。

他也說，同時續辦小騎士Slip Bike滑步車大賽，今年分組有小騎士Slip Bike滑步車及小騎士趣味Stroll Bike活動，藉由幼兒滑步車運動，邀請全家一起來大鵬灣自行車休閒旅遊，體驗bike tuor35多元自行車路線，穿越濕地、龍貓隧道尋找甫獲國際雙獎項的裝置藝術「造物手」。

觀光局說，大鵬灣Cruising 300自行車系列活動各組報名費200元至600元不等，選手可獲得活動紀念車衣、美食兌換券、保險、晶片計時、及伴手禮等。此外，11月5日辦理選手之夜，規畫Live Band等精采表演；另11月6至7日於活動市集消費滿500元，即可於服務台兌換限量銅板價體驗項目，歡迎全國遊客共同參與。

大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供
大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供
大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供
大鵬灣單車馬拉松11月6日登場。圖／觀光局提供

大鵬灣 自行車 觀光局

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