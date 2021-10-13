林內木瓜減產價飛揚 瓜農「逆境求進步」甜度飆到15度
現在正值木瓜產季，雲林縣主產區林內鄉今年受8月連續降雨影響，產量剩三分之一，市場批發價每公斤已飆到120元。林內鄉農會總幹事黃國洲說，除颱風季可能帶來損失等特殊狀況，還是頭一次見到木瓜價格這麼高，農會今天舉辦木瓜評鑑，參賽品質仍在水準之上，甜度最高達15度，黃認為價揚反是升級木瓜產業助力，是地方農業趁勢發展精緻化的好時機。
全台木瓜產區以種植台農2號為大宗，市占率近9成，其中林內鄉種植面積達250公頃，占全國產量1成，農會推出木瓜品牌「紅透台灣」，今年批發價遠比往年每公斤80、90元來得高，黃國洲說，是任職13年來，除特殊狀況外價格最高的一年。
果農說，8月初連日降雨，造成多數木瓜水傷，爛果多，產期延遲，整體產量少，推估少收成近8成；農會人員透露，去年產季1天可出貨2000箱，現在1天才100多箱，農民種植愈來愈辛苦，但大家也調整心態，不再一昧追求產量，而是更重視品質。
舉辦超過20年的木瓜評鑑，今天由專家學者組成評審團，評判參賽木瓜選出「木瓜王」。台南農改場助理研究員黃士晃說明，包括果型、外表轉色及整潔度，和果肉甜度測定、口感與細緻度等是一貫的評分標準，今年度的甜度均超過11度，最高有15度，品質都在水準之上。
此次有90多位木瓜農參加初選，其中28人晉級接受評選，最終由中生代果農李樹勳獲選年度木瓜王。「終於輪到我了！」李樹勳說，6年前他規畫換跑道，棄商轉農，種植將近1公頃木瓜園，雖然資歷不算資深，但堅持「認真種」精神，配合農會輔導，把品質顧好最重要，農會也頒發1萬5千元獎金勉勵。
理事長王世明說，農會推動生產履歷及農藥減量10多年，更結合農業觀光推行田間旅遊，從生產、加工到體驗、料理，全程透過農民專業解說，讓民眾近距離認識在地木瓜，成功打開產業能見度，今年也獲農委會表揚「產銷履歷樂悠遊」績優單位。
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