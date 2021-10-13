一天打4針大喊吃不消！她改口服藥+1天1針快樂出遊
台中62歲葉姓糖尿女病患近2年因血糖控制不佳，一天打4次胰島素注射，加上嚴重小腿抽筋副作用讓她很抗拒，控制血糖無奈成效不佳，出現腳底冰涼、麻等周邊神經病變，體重過重，經向中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科醫師郭佳茵求診後，改為口服藥加一天打一劑促效劑，配合運動、控制飲食，半年下來解決長期困擾，減重3公斤，看起來年輕許多，還可以開心旅遊了。
郭佳茵說，考量葉姓女病患對胰島素注射一天打4次，嚴重影響生活，以飲食、運動控制但仍血糖降不下來，加上患者無法抗拒甜食，建議患者改服藥加上每天在午餐前打一針促效劑，搭配飲食、生活習慣調整，半年下來糖化血色素有明顯進步，不再小腿抽筋，體重減輕3公斤，親友認為她近期看起來健康、年輕許多。
郭佳茵說，近年來糖尿病的藥物有了突破性的進展，其中GLP-1受體促進劑除了控制血糖，可保護腎臟、心臟和控制體重。藥物的使用必須考量患者的肝腎功能、是否有禁忌症，或是不能忍受之副作用，因此必須與醫師仔細討論，依病患身體狀況做最適宜的選擇。
郭佳茵說明，糖尿病控制不佳所造成的糖尿病腎病變才是國人洗腎的主因之一，更會導致神經血管病變，如中風、心臟病、眼部視網膜病變，腎臟尿蛋白病變等；過去糖尿病患者聽到需要打針治療就避之唯恐不及，現今正確的觀念是糖尿病藥物包含胰島素等針劑，並不會傷害腎臟功能，建議患者好好與醫師充分溝通相互配合，才能真正達到自由自主的理想生活。
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