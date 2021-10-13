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屏東香蕉繼進軍東奧選手村 再外銷日本校園營養午餐

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材、藝術文化及振興地區經濟等一系列交流，日本笠間市小學營養午餐食用台灣的香蕉。圖／農糧署提供
農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材、藝術文化及振興地區經濟等一系列交流，日本笠間市小學營養午餐食用台灣的香蕉。圖／農糧署提供

屏東縣香蕉是全國產量最多、面積最大，推動香蕉農產品拓展，農糧署在2019年7月與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，開啟雙方食材、藝術文化及振興地區經濟等一系列交流，今年由台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應通過香蕉農業規範基準（TGAP PLUS）驗證規格貨源，有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉作為營養午餐水果，今在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃。

農糧署指出，該備忘錄簽訂以來，茨城縣笠間市邀約鄰近市町，每年秋季採用台蕉作為學童營養午餐飯後水果，2019年有3市町（笠間市、水戶市及大洗町）採用台蕉，去年增茨城縣常陸那珂市，今年再增加茨城縣八千代町。

農糧署指出，除參與的市町增加，採用台蕉作為營養午餐水果的頻度也漸增加，今年6月下旬，日本茨城縣笠間市已採用一次；今年11月5日，共有5個市町中小學在午餐時採用台灣香蕉作為營養午餐的水果。

此次香蕉外銷日本的數量約3.5公噸，屏東香蕉農余致榮說，香蕉契作穩定價格，外銷日本的香蕉，農民收購價一公斤20元，外銷日本價格穩定。他提到，農糧署將TGAPPLUS版升級，與歐盟規範認可，可以做到接軌，讓屏東農業邁向一大步。

農糧署指出，2018年起推動香蕉產銷履歷良好基準（TGAP）升級成香蕉TGAPPLUS版，並輔導外銷供果園取得香蕉TGAPPLUS 驗證，供應東京奥運選手水果食材資格，今年東京奥運成功輸出香蕉5000公斤，帶給世界各地選手滿滿活力。

農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材等交流，今年由台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應通過香蕉農業規範基準（TGAP PLUS）驗證規格貨源，有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉作為營養午餐水果，今在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃。記者劉星君／攝影
農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材等交流，今年由台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應通過香蕉農業規範基準（TGAP PLUS）驗證規格貨源，有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉作為營養午餐水果，今在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃。記者劉星君／攝影
農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材等交流，今年由台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應通過香蕉農業規範基準（TGAP PLUS）驗證規格貨源，有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉作為營養午餐水果，今在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃。記者劉星君／攝影
農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂備忘錄，開啟雙方食材等交流，今年由台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應通過香蕉農業規範基準（TGAP PLUS）驗證規格貨源，有5個市町中小學午餐採用台灣香蕉作為營養午餐水果，今在屏東縣南州藝隆農場舉辦香蕉外銷封櫃。記者劉星君／攝影

香蕉 屏東縣 日本 營養午餐

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