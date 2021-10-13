游泳小將泳帽藏「大番薯」 留髮6年暖心捐出助癌友

許多癌友因接受化療而掉髮，外觀上的改變難免影響心情。剛升上國中一年級的莞淳，愛心不落人後，已投入兩次捐髮，身為游泳校隊成員的她，每次練習前會先將長髮盤起，接著戴上緊緊的泳帽，像是藏了「一顆大番薯」，近期她剪去留了6年、60公分的長髮，作為自己的國小畢業禮物。

台灣癌症基金會提供癌友「醫療級假髮」免費借用，年紀尚小的莞淳投入捐髮活動。由於在國小是游泳校隊，她說，因為每天至少要花3小時訓練泳技，練習時總是要先將一頭烏黑的長髮盤起後，才能戴上泳帽，從後方看起來就像是游帽裡藏了「一顆大番薯」，在游泳池邊總是特別受到關注。

莞淳表示，從小媽媽教導她，只要有心就能以自身力量來助人，因此即便每天洗髮、吹髮、護髮也不嫌辛苦。今年剛從小學畢業的她，決定將留了6年、長度達60公分的長髮剪下捐出。事實上，這已經是她第二次捐髮，第一次捐髮是在幼稚園畢業的時候，人生目前為止的兩次畢業，都以捐髮做公益。

已是國中生的她，這次更貼心捐出壓歲錢，以支持假髮製作經費，莞淳說，如果沒有製作經費的話，自己的頭髮就無法製作成一頂假髮了，希望能貢獻一點心力，讓癌友都有假髮可以戴，就能有更大的信心面對治療。

根據衛福部國健署107年度癌症登記資料顯示，新發癌症人數已高達116,131人，相較106年度新增4,447人，平均每4分31秒就有一人罹癌。

台灣癌症基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用，癌友可親臨北、高兩地「癌友關懷教育中心」試戴借用外，針對不方便前來實體服務中心的癌友，也可以選擇透過「愛借髮」，專屬癌友假髮租借網站進行借髮，在家不用出門就可以輕鬆挑選適合的假髮。

台灣癌症基金會辦理「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費」計畫，號召民眾響應捐髮，並支持假髮製作經費。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，為了讓癌友使用到高品質的「醫療級假髮」，每頂假髮皆為真髮製作，同時借出歸還後必須進行消毒清潔，才能提供下一位癌友使用，一頂假髮使用年限約為2至3年，需要定期汰舊換新，一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，製作經費需要新台幣3500元才能完成製作，且每年需求頂數約1000頂，也因為線上假髮租借網站成立關係，假髮需求量增加至1200頂。