桃園機場設空品維護區 柴油車檢測不合格最重罰6萬

近年物流業商機龐大，桃園國際機場近10年貨運量增加40%，但大量的運輸車輛也造成空氣汙染。桃園市政府選定桃園國際機場作為全市第一個空氣品質維護區，如果柴油車未通過排氣檢驗進入空品維護區，最重可罰6萬元，政策預計明年元旦上路。

市府環保局分析，每年進出機場的大型柴油車大約有56萬輛，這些車來自外縣市比例占7成，其中未檢測的一、二期柴油貨車高達72%。為改善移動污染源造成的空汙，空污法授權地方政府可依空品需求及污染特性，畫設空氣品質維護區實施管制。

環保局空保科長張書豪指出，桃園國際機場鄰近台北港，成為重要的物流樞紐，全台90%的物流業者都選擇在桃園設址，但物流業帶來大量運輸車輛，柴油車排氣更是PM2.5污染的最大來源。

張書豪表示，環保局選定在桃園國際機場設置空氣品質維護區，明年元旦政策上路後，1999年6月30日以前出廠的柴油大貨車，進入空品維護區前1年內需經排煙檢測合格。

張書豪指出，環保局會在空品維護區入口設置車牌辨識系統，以科技執法方式取締，系統只要發現車輛沒有排煙檢測合格紀錄，就會依據空氣污染防制法第76條第2項規定，最重開罰6萬元，年底前環保局會發送細胞簡訊加強宣導。

環保局長呂理得表示，車輛若不符合規定，車主可在宣導期間盡速取得自主管理標章或至環保局提供的移動式檢測服務取得檢測合格紀錄，未來也會持續增設空氣品質維護區。

呂理得說，為改善大型柴油車污染，市府已補助一至三期大型柴油車汰換4428輛、PM2.5減量達18公噸；桃園去年空氣品質指標(AQI)小於100的日數比例近95%，較6年前提升10%；PM2.5平均濃度也降至13.4微克/立方公尺，低於國家標準值15微克/立方公尺，是歷年最低數據。