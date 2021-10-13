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肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供
衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

一位76歲的男性肺癌患者，因家人上班，平時獨自在家，中餐通常是選擇滷肉飯、或簡單煮碗泡麵隨便打發，而本身食慾差，每餐僅吃半碗飯，肉類進食量也少，且因牙口不好，多半選擇質地較軟的肥肉，長期在熱量及蛋白質攝取不足，以及缺乏活動的生活型態下，開始有體重下降及行走緩慢，且需要柺杖輔助等肌少症的徵狀出現。

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂表示，肌少症是指肌肉質與量的減少，造成「肌肉質量、肌肉力量、體能表現」的衰退與下降，如站立吃力、走路遲緩、反覆跌倒、體重減輕、握力下降等徵兆，嚴重者甚至會喪失獨立生活的能力，降低生活品質。除了年齡老化會導致肌肉量流失，營養不良、活動量不足以及癌症、慢性病等也會引發肌少症。

張愛漂指出，癌症病人因為需要進行高強度的治療，容易造成脂肪消耗、蛋白質流失、食慾減少等問題，研究發現，肌肉量下降也會影響到癌症病人的存活期。因此，藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，是癌症病人提升存活期的重要關鍵。

1.攝取足夠的優質蛋白質：建議每日蛋白質攝取量達每公斤體重1.2公克以上，例如50公斤的長者，每天至少攝取60公克的蛋白質，並搭配攝取促進肌肉合成的支鏈胺基酸如白胺酸，可以有效改善肌少症。

張愛漂說明，富含蛋白質的食物包括豆類、魚、海鮮、蛋、肉類及乳品類，牙口不好的人則可選擇魚類、蒸蛋、豆漿、豆腐及牛奶等食物，或將食物煮到軟爛後切成小塊以方便進食。

2.攝取足夠熱量：除了增加飲食中蛋白質的攝取外，每日攝取足夠的熱量也是很重要的。張愛漂提醒，有些偏食的長者，容易造成熱量攝取不足或營養攝取不均衡，在熱量攝取不足的情況下，即使攝取足夠的蛋白質對維持肌肉量仍是沒有幫助。

3.補充維生素Ｄ：維生素Ｄ除了可以促進骨骼鈣質吸收之外，近來發現維生素D 對維持肌肉功能及強度扮演重要角色。鼓勵每天日照10-15分鐘可以活化體內維生素D來供身體使用。此外，建議長者每天攝取1.5杯乳品類，預防骨質疏鬆；並且攝取富含維生素D的食物，如菇類、蛋黃、鮭魚、鮪魚、鯖魚等。

4.肌力訓練：良好的飲食加上肌力訓練，可以強化自身的肌肉量和肌肉力量，改善肌肉性能並減少骨質流失。建議長者養成每週至少運動 3次的運動習慣，每次以 30分鐘為原則。虛弱的病人則可以選擇較低強度的運動，採少量多次的方式進行訓練，而後再逐漸增加運動強度。

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