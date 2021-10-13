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新竹老農巡田水竟然中毒 心率驟降意識不清差點喪命

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
全世界每年因農藥中毒死亡的人數高達20萬人。圖／報系資料照
全世界每年因農藥中毒死亡的人數高達20萬人。圖／報系資料照

新竹縣日前一名70歲老農，照往常一樣到田裡巡田水，沒想到當天返家吃完晚餐後，竟然突然胸悶、喘不過氣，隨後意識不清，送醫檢查心跳更是降到每分鐘僅42下，醫師當下就研判是農藥中毒，立刻給予解毒劑才讓老農撿回一命。

竹北市東元醫院的急診科醫師謝政勳就說，這名許姓老農（70歲）送醫時，有呼吸困難並伴隨因潮濕引發的濕囉音，就像是肺中吹泡泡一樣，泡泡不斷破裂的聲音，雖然老農已經意識不清，但經檢查了解他白天有下田，才懷疑是農藥中毒，立刻解毒及支持性療法一周後才平安脫離險境。

謝政勳說明，老農疑似因噴灑農藥時防護裝備不足，才會導致有機磷農藥中毒；有機磷廣泛被用於農業殺蟲使用，例如常見的美文松、達馬松、大滅松、毒絲本、亞素靈、全滅寧、撲滅松等，都是屬於有機磷農藥。

除了吞農藥導致中毒，也有可能是在噴灑農藥時吸入，當因不慎吸入有機磷導致中毒時，有機磷會結合人體內的乙醯膽鹼酶，使中毒者處於嚴重的乙醯膽鹼毒性症候群。

輕度中毒時，可能出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐、多汗、無力等症狀；中度中毒時，開始出現流涎、腹痛、腹瀉、肌肉抽搐、大量出汗、語言障礙、意識不清；如果攝入大量造成重度中毒，恐立即昏迷不醒、大小便失禁、呼吸困難、脈搏微細，導致心臟衰竭及肺水腫而死亡。

東元醫院表示，新竹地區因農田腹地廣泛，每年都有農藥中毒的個案，臨床救治以支持性療法為主，必要時進行洗胃及插管治療，也可搭配其他輔助療法像是活性碳給予、血液透析、血液灌注等。

醫師也建議，如果身邊有人出現疑似農藥中毒時，當下除了讓現場通風、打119，如果中毒者沒有呼吸及心跳盡速實施CPR，而且不可催吐，催吐反而可能因嗆咳導致吸入性肺炎風險，同時送醫時可將農藥瓶罐包裝於密封袋中一起帶到醫院提供醫療人員鑑識。

中毒 農民

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