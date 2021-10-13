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「老幼共學」孩子家長如何放心？長照專家曝關鍵一件事

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
芝山國小為台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，預計收托人數30人。 圖／社會局提供
芝山國小為台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，預計收托人數30人。 圖／社會局提供

高齡化社會加上少子化，歐日率先開辦「老幼共學」，我國也有不少案例。位於新北市的三重台北橋公共托老中心，設置於捷運台北橋站2樓，不僅在捷運共構宅內，更首創「托老結合托幼」，同一層樓有托老也有托幼。起初碰到不少「困境」，包括家長、居民憂心難與長輩「共融」，經多次溝通，才順利協助孩子家長釋疑。

三重台北橋公共托老中心在2014年至2018年共5年時間，由公辦民營方式委託長庚科大辦理。長庚科大高齡暨健康照護管理系副教授黃惠玲當時擔任托老機構執行長，除了高齡照護外，也納入營養、護理、幼保等，將健康照護資源整合於托老服務。

黃惠玲透露，隨著人口高齡化，失智長輩數增長，當時日照中心收托長輩中，有8成是失智個案，在照顧上的確需花心力。然而，要在幼兒園對面做托老，的確碰到不少困難，像家長擔心孩子與長輩互動會受傷，甚至共構宅的居民也擔心，萬一長輩亂跑該怎麼辦。

「溝通非常重要」黃惠玲說，會擔心是因為不了解，從籌備期到正式經營，不斷地拜訪當地里長、區長、居民以及關心議題的民意代表等，還有社會局長官、當地重要人士等，也從家長角度設想「家長擔心哪些事」，並大方開放民眾參觀。

曾有家長說，以為失智長輩會罵人、攻擊人，結果參觀托老中心時，看著長輩用餐、彼此互動情況，除了個性和藹可親，也主動與陌生人打招呼，完全跳脫過往錯誤偏見，因此轉為接受，讓托老與托幼有更多課程互動。

黃惠玲說，教育過程中，孩子或許知道要尊敬長輩，但不懂如何與長輩互動。起初嘗試托老與托幼做互動時，長輩到幼兒園看孩子唱歌、跳舞，有時孩子則到托老中心與長輩互動，長幼累積互動情誼，有天暫停一次互動，孩子還問園長「今天為什麼不能去找爺爺奶奶？」相當可愛。

偶有失智老人情緒失控、與看護產生衝突等新聞，黃惠玲表示，通常發生失智老人攻擊行為，是因為他們不被瞭解、或是需求未被滿足，像是看電視時，被看護硬拖去洗澡，或是不想吃飯卻一直被唸，才產生言語或肢體衝突。

近日北市推行一學區一日照，率先開辦的芝山國小，引來家長會反彈。黃惠玲說，過去辦理三重托老中心，5年來沒有任何突發狀況，建議北市社會局可安排家長赴其他日照中心觀摩，看長輩上課、生活作息，協助家長釋疑並放心。

失智 幼兒園 長照

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