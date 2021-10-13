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環保署端智慧奈米曝氣系統 台南運河減少四成死魚

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台南市運河曝氣情形。圖／環保署提供
台南市運河曝氣情形。圖／環保署提供

許多河川因溶氧不足屢出現死魚現象，為提升水中溶氧及友善生態環境，環保署補助台南市政府辦理缺氧河段增氧試驗計畫，採用工研院奈米級氣泡曝氣機及成大水工所增氧設施，結合智慧連控及即時監測，提高河川溶氧及作為魚庇設施，提供良好水域環境，試驗結果發現減少四成死魚量。

環保署今天透過實體模場及線上實場連線方式展示河川水質改善成果，除於現場展示奈米級增氧機模組，並視訊連線說明台南運河增氧系統現場運作情形，自動偵測水體溶氧低於2 mg/L時啟動曝氣設施，當溶氧提升至6.5 mg/L時自動關閉減少能耗，透過智慧自動化裝置即時改善低溶氧水體，強化水質自淨能力，未來將持續推動於低溶氧河段。

環保署水保處長顏旭明表示，台南運河、三爺溪有部分河段處於低溶氧狀態，其中台南運河於新臨安橋與金華橋間運河「盲段」，受兩側海水漲潮影響，水體流動性差，水質不佳，歷年溶氧偏低，有時候會造成死魚事件發生，受季節、氣溫及藻類活動等因素影響，夜間溶氧有時會低於2 mg/L，不利魚類生存，分析可能為河川中藻類於夜間進行呼吸作用所致。

環保署與台南市政府合作試驗計畫，購置30台曝氣機分區運轉，提高台南運河低溶氧河段水中含氧量，活化水體生態環境，改善河川水質。台南運河於增氧試驗期間，較設置前減少約40%的死魚數量，因為曝氣時會吸引魚群聚集，提供水域生物良好棲息及魚庇環境。

工研院奈米氣泡曝氣機主要透過液相流體及氣相介質之流量調配，在特定壓力下撞擊融合產生細氣泡注入水體中，因具有停留時間較長且氣泡接觸面積較大等優勢，可快速提升並穩定水體含氧量。成大水工所曝氣機採用泵浦葉片和鼓風機葉片複合設計，鼓風機吸入空氣和泵浦抽河川深處水送入充分混合，經噴嘴噴出，達到輸送微細氣泡水流的功能，可有效供給水體的含氧量。

台南 水質 環保署

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