別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

美國多年來建議60歲以上民眾可每天服用低劑量阿斯匹靈，達到預防第一次心臟病發及中風效果。近年多國研究發現，阿斯匹靈帶來的好處遠低於壞處，陸續停止這項建議。美國預防醫學專案小組（USPSTF）也在12日建議，沒有醫師指示下，別再自行服用阿斯匹靈達到預防效果。國內專家表示，台灣並沒有服用阿斯匹靈預防心臟病或中風的概念，但已經中風過或心臟病發者，依醫師指示每天服用定量的阿斯匹靈，是有助於降低第二次中風或再次心臟病發。

台灣高血壓醫學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，阿斯匹靈在台灣屬於指示用藥，年滿60歲後開始自行服用的現象「幾乎沒有」，這類情況在國外較為盛行。國外藥物取得容易，加上過去國外曾建議，年長者每天服用81毫克的阿斯匹靈有助於減少心臟病或是中風的發生，漸漸成為他們的日常習慣。

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，服用阿斯匹靈有三好二壞，不容易心肌梗塞、不容易發生阻塞型中風、不容易罹患大腸直腸癌；但容易造成全身性出血、傷胃。

國外曾針對糖尿病患者使用阿斯匹靈是否能預防心臟病或中風做一研究，洪惠風解釋，選定糖尿病患者是因為他們是最容易發生心臟病及中風的高危險族群。研究將糖尿病患者分兩組，一組服用低劑量阿斯匹靈、一組並未服用，結果全身性出血與傷胃的副作用，打平阿斯匹靈帶來的好處，結果顯示，阿斯匹靈帶來預防的效果「極小」。

王宗道表示，對於沒有發生過心臟病或是中風者，沒有必要因為年紀增長，提前服用阿斯匹靈，許多研究都已證實此事，他上東方人出血機率比西方人高，台灣也不建議做這類的初級預防。

王宗道表示，如果已經發生過一次心臟病、心肌梗塞、中風的患者，臨床上仍會開立阿斯匹靈協助患者，避免疾病再次發作。以他的作法是血管狹窄超過50％，建議每天使用100毫克的阿斯匹靈。不過，也不是所有患者都會用到阿斯匹靈，也可能使用其他抗凝血劑，達到預防二次發作的效果。

洪惠風表示，相較於國外，台灣的長輩預防中風或心臟病的方式，不是採取自行購買阿斯匹靈，而是選購各式各樣的保健食品，他也呼籲，保健食品不一定適用於每一個人，若要避免中風或是心臟病的發生，仍建議維持正常生活習慣與規律運動。