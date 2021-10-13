蘋果採了13年因疫喊停 台大山地農場改推森林營

時序入秋，又到蘋果成熟時，但南投縣仁愛鄉台大山地農場知名體驗活動「蘋芬秋色－採蘋果」今年考量疫情及人力配置暫停1年，這也是13年來頭一次喊停，改辦理2天1夜營隊「森林GOGO」帶學員玩山林，品嘗農場特有蘋果風味餐。

台大山地農場指出，該農場位居海拔2100公尺的仁愛鄉梅峰一帶，也被稱為「梅峰農場」，為台灣大學園藝系實習場域，以友善耕作種植平地少見的溫帶花卉，還有薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀，平時不對外開放，想進入得預約。

而因農場內栽種逾千株蘋果樹，每年入秋進入產季，場方為推動田園體驗生態旅遊，13年前開始辦理「蘋芬秋色－採蘋果」生態體驗營，至今已成指標性活動，每次開放預約就額滿，但今年因疫暫停1年，改為2天1夜「森林GOGO營隊」。

台大山地農場表示，考量疫情管制及農場人力調度，評估採蘋果須多人同處溫室，且較難保持安全社交距離，因此決定今年暫停，改成「森林GOGO營隊」帶學員玩山林進行夜間觀察、賞鳥等體驗，每人獲得免費蘋果1顆及2張住宿抽獎券。

「森林GOGO營隊」也結合秋蘋盛產特色，由餐廳主廚以農場自產、在地當季新鮮食材為主，研發推出季節限定的「蘋果風味餐」，提供入住學員品嘗農場特有餐點；無法過夜者則能預約「綠野仙蹤半日行」，每人也可獲得1張住宿抽獎券。