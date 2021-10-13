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跟隨《俗女2》走入劇中場景 台南推導覽地圖免費索取

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市觀光旅遊局與文化局製作「俗女養成記2拍攝景點導覽地圖」供民眾免費索取。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市觀光旅遊局與文化局製作「俗女養成記2拍攝景點導覽地圖」供民眾免費索取。圖／台南市觀光旅遊局提供

台劇《俗女養成記2》引起廣大迴響，拍攝區域更是走遍大台南，為了讓遊客及劇迷能隨著主角的腳步走入劇中場景，台南市觀光旅遊局和文化局製作「俗女養成記2拍攝景點導覽地圖」，讓大家按圖索驥，走讀大小嘉玲的成長故事，同時體驗台南的魅力所在。

觀旅局指出，《俗女養成記2》依舊在後壁區阮家古厝金德興藥舖拍攝，此時的小嘉玲正值國中叛逆期，面對「轉大人」的複雜心情及父母對自己的期望與青春期的恐懼，都在這棟百年古宅上演。

嘉玲回到家鄉台南後，買下當年的「鬼屋」作為新居，並開始導遊人生，帶著外國遊客走遍祀典武廟、大天后宮、林百貨、河樂廣場公園、府中街、鹽鄉民宿餐廳等特色景點。第2季新角色嘉玲表姐洪育萱無預警闖入嘉玲的新生活，期間嘉玲帶著表姐與母親一起自駕旅遊，到白河區的林初埤、東山區的仙湖休閒農場與174翼騎士驛站、北門區的雙春濱海遊憩區愛莊園。

此外，劇中的社區大學台江文化中心、阿公退休後的休閒場所台南市立新營體育場公園、嘉玲與姪子赴工作簡報的地點台南美術館2館、男主角蔡永森與棒球隊練球的學校國立白河高級商工職業學校、嘉玲與蔡永森巧遇的公園新營鐵道地景公園等都是本季入選的拍攝地。而後壁更因此誕生「俗女村」，吸引許多遊客朝聖。

觀旅局長郭貞慧表示，這次導覽地圖也介紹劇組演員曾大推的新營美食，每樣都是職人用料實在、細火慢熬下才肯端上桌的用心料理，大家走訪拍攝景點的同時，也別忘了順道品嘗這些讓劇組難忘的台南美味。

導覽地圖即日起可在台南火車站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、新營火車站旅遊服務中心、德元埤旅遊服務中心、無米樂旅遊服務中心、永華聯合服務中心、民治聯合服務中心、中西區公所、北區區公所、東區區公所、安南區公所、南區區公所、後壁區公所、新營區公所、柳營區公所、東山區公所、白河區公所、北門區公所提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」下載。

台南美術館 白河

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