快訊

赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長庚經營鳳山醫院醫療大樓啟用 擴大鳳山健康照護量能

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用，大幅擴大醫療服務空間。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用，大幅擴大醫療服務空間。記者徐如宜／攝影

長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期今天啟用，大幅擴大醫療服務空間，加入外科團隊和先進設備，從12個增加至28個醫療專科。高雄市長陳其邁表示，鳳山醫院將提供更精準醫療服務的水準，也謝謝醫護人員積極協助防疫。

高雄市立鳳山醫院一期大樓2018年動土興建，工程期間雖受新冠肺炎疫情影響，今天終於開幕剪綵。高雄市長陳其邁、議長曾麗燕、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、衛生局長黃志中、長庚醫療財團法人主任委員程文俊、高雄長庚院長王植熙、鳳山醫院院長廖上智等出席。

鳳山醫院1980年設立，長庚醫療財團法人2000年接手經營，2016年再取得BOT50年經營權。一期啟用後預估每年提供近40萬人次的門診服務量，並全力協助市府各項公共衛生及防疫作業，建構以病人為中心的區域醫院，積極結合社區診所和衛生所參與社區衛生保健，提供升級版的整體醫療服務。

程文俊表示，鳳山醫院新醫療大樓工程分兩期執行，一期新大樓啟用後，一般急性病床由原來的58床增加到99床，二期再增加到250床。院方說，醫療專科除原有的內科團隊，再新增外科服務，加入手術室、加護病房等單位，引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進的醫療設備，並全力發展微創手術，以傷口小、出血少為主要目標，縮短患者術後恢復期。

陳其邁表示，月前鳳山社區大樓群聚事件發生時，就是鳳山醫院的醫護人員支援採檢，在最短的時間得知結果，採取立即作為，才有效遏阻疫情。

鳳山醫院新醫療大樓一期啟用後，預估每年提供近40萬人次的門診服務量。

長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用，大幅擴大醫療服務空間。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用，大幅擴大醫療服務空間。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影
長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期啟用。記者徐如宜／攝影

長庚

延伸閱讀

影／陳其邁豪氣撒利多 商圈夜市券、高雄券將再加碼

國慶焰火展城市行銷力 陳其邁：鐵鏽之城正脫胎換骨

陳其邁談五倍券 笑說來高雄消費「跟搶銀行沒差別」

天天吃兩顆蛋配燕麥 高雄百歲阿公愛騎單車身手俐落

相關新聞

誠品首間社區型書店27日內湖試營運 預計3年內開百家

誠品去年預告今年將開設社區型書店，雖歷經疫情依然遵守諾言。誠品今天宣布，誠品首家小型社區店「誠品生活時光 eslite ...

9縣市豪大雨特報！周六下半天起有感轉涼 這2天最冷

今明兩天天氣仍相當不穩，中央氣象局說，目前針對九縣市發布豪雨、大雨特報，東半部持續有豪大雨，尤其山區要特別注意安全，西半...

包辦降雨前10名！花蓮嚴防大豪雨 秀林鄉累積雨量逾290毫米

氣象局今天上午更新豪雨特報，花蓮地區防大豪雨等級降雨，截至上午10時10分，花蓮縣秀林鄉累積雨量達290.5毫米，降雨排...

拚2025完工！台鐵啟動日治鐵路宿舍修復 超美示意圖曝光

等了15年！台鐵局職工福利委員會今與美德耐集團簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，這是台鐵職福會...

全放了！大雨致災 花縣府宣布中午過後全縣停班課

花蓮縣雨勢不斷，縣府一早宣布，依氣象局預報資料，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉及光復鄉富源國中，今天雨勢過大，有致災之虞，停止上班，停止上課。

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

美國多年來建議60歲以上民眾可每天服用低劑量阿斯匹靈，達到預防第一次心臟病發及中風效果。近年多國研究發現，阿斯匹靈帶來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。