長庚經營鳳山醫院醫療大樓啟用 擴大鳳山健康照護量能

長庚醫療財團法人承接經營高雄市立鳳山醫院，新建醫療大樓一期今天啟用，大幅擴大醫療服務空間，加入外科團隊和先進設備，從12個增加至28個醫療專科。高雄市長陳其邁表示，鳳山醫院將提供更精準醫療服務的水準，也謝謝醫護人員積極協助防疫。

高雄市立鳳山醫院一期大樓2018年動土興建，工程期間雖受新冠肺炎疫情影響，今天終於開幕剪綵。高雄市長陳其邁、議長曾麗燕、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、衛生局長黃志中、長庚醫療財團法人主任委員程文俊、高雄長庚院長王植熙、鳳山醫院院長廖上智等出席。

鳳山醫院1980年設立，長庚醫療財團法人2000年接手經營，2016年再取得BOT50年經營權。一期啟用後預估每年提供近40萬人次的門診服務量，並全力協助市府各項公共衛生及防疫作業，建構以病人為中心的區域醫院，積極結合社區診所和衛生所參與社區衛生保健，提供升級版的整體醫療服務。

程文俊表示，鳳山醫院新醫療大樓工程分兩期執行，一期新大樓啟用後，一般急性病床由原來的58床增加到99床，二期再增加到250床。院方說，醫療專科除原有的內科團隊，再新增外科服務，加入手術室、加護病房等單位，引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進的醫療設備，並全力發展微創手術，以傷口小、出血少為主要目標，縮短患者術後恢復期。

陳其邁表示，月前鳳山社區大樓群聚事件發生時，就是鳳山醫院的醫護人員支援採檢，在最短的時間得知結果，採取立即作為，才有效遏阻疫情。