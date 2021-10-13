誠品首間社區型書店27日內湖試營運 預計3年內開百家

誠品去年預告今年將開設社區型書店，雖歷經疫情依然遵守諾言。誠品今天宣布，誠品首家小型社區店「誠品生活時光 eslite me-time」，將於27日於台北市內湖試營運，以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，提供街坊鄰里消化瑣碎日常、安頓心情的空間。

「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，緊鄰港墘路社區及居民休憩必訪的大港墘公園，離捷運港墘站步行約5分鐘。誠品表示，書店位於社區居民步行可達的距離，不但日日有新書、週週有活動，也提供全球首發特色文具、產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務。

書店將設美味廚房「TEA ROOM」，由誠品行旅團隊打造，全天候提供美味健康餐飲，從早晨到入夜，溫柔地守候在熟悉的街角陪伴讀者。

誠品表示，「誠品生活時光」試營運首日，將同步成立LINE社群，各式生活與閱讀的疑問，都由店長「小光」為解答。未來也將不定期推出團購服務，為社區居民省荷包。店內提供數百款生鮮蔬菜、小農鮮奶與雞蛋、米麵、醬料、零食等，也首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜。

以閱讀為核心，誠品表示，「誠品生活時光」將日日有新書，為讀者從書海中推薦必讀之作，週四的讀書還會為社區選讀、週末社團日則安排花藝、繪畫等活動。