糖尿病餐廳控醣大作戰 讓病友享有快樂人生

衛生福利部豐原醫院營養科與新陳代謝科為此聯手舉辦「控醣大作戰-糖尿病餐廳」，加深糖尿病病友對於每天所應攝取含醣食物及醣類份量觀念，一同學習醣類份量計算以及總醣量的控制，提醒自我血糖監測，讓糖尿病友享有快樂控醣人生。

糖尿病個案管理師鄧琇云表示，糖尿病是因體內胰島素分泌不正常或功能減低所引起的一種新陳代謝疾病，門診衛教中常發現有些病人美食當前難以克制，有些則是不敢多吃水果，都會造成營養攝取不均衡，如何正確調整飲食、控制飲食是很重要的，如果能將體重控制在理想範圍或略輕，糖尿病臨床症狀往往可以改善，再搭配適度運動更可幫助血糖穩定、控制體重及降低脂肪堆積。

營養師賴侑伶表示，活動規劃四大關卡，透過遊戲方式教導醣類份量攝取概念，第一關為「白飯份量知多少」，學習使用常用的食物容器及外食餐具來計算醣類份量，了解每餐需攝取多少份量，再以標準碗示範正確份量與算法；第二關為「全榖雜糧大亂鬥」，以同一種食材採不同的烹調方式，產生不同計算醣類份量方法，可以貼近日常生活美食的醣類計算；第三關為「原來你也是醣類」，教導加工食品中醣類含量及計算；第四關為「節慶小食醣」，準備蘿蔔糕、春捲、肉粽、鹼粽、月餅、湯圓、湯圓、芋粿等多樣化節慶食材，吃到節慶食材時學會如何調整飯量攝取，控制一天總醣量，通過以上四關學習可以讓病友隨時都控糖穩穩，每逢佳節也可以好好享受美食饗宴。