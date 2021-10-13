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9縣市豪大雨特報！周六下半天起有感轉涼 這2天最冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說明天氣。圖／截自氣象局直播
氣象局說明天氣。圖／截自氣象局直播

今明兩天天氣仍相當不穩，中央氣象局說，目前針對九縣市發布豪雨、大雨特報，東半部持續有豪大雨，尤其山區要特別注意安全，西半部多雲有短暫雨。周五水氣減少，整體降雨才會明顯緩和，不過到了周六下半天以後，隨著東北（季）風南下，北部、東半部有感轉涼，下周日、一最冷，低溫下探19度。

氣象局資深預報員謝佩芸說，圓規颱風目前在南海西側，即將登陸海南島，颱風離台灣很遠，但東側大低壓帶裡水氣相當充沛，隨低壓帶東南風來台灣附近，提供源源不絕的水氣，東半部降雨持續且有很大雨勢，雲系飄過山脈後，西半部就會有短暫雨。

謝佩芸說，前天凌晨零時累積到今天上午9時，東半部累積雨量相當大，南花蓮有大範圍出現600、700累積雨量，宜蘭、花蓮交界山區雨也很大，中央山脈山陵線附近，受東風地形影響，局部雨勢很大，其中台東跟屏東交界的西大武山，雨量超過1200毫米，宜蘭大同鄉翠峰湖雨量也超過1000毫米，連日降雨狀況山區土石很容易鬆動，要特別注意安全。

謝佩芸說，東方海面不斷有對流雲系接近，通過會帶來顯著短延時強降雨。氣象局持續發布豪大雨特報，今天花蓮縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率；台東縣地區、恆春半島及新北市、宜蘭縣、屏東縣山區仍有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。雨勢還是會持續。

謝佩芸說，周五到周六上半天天氣緩和，周六下半天東北風帶著較涼空氣南下，東北風來到台灣，從北往南逐漸影響，下周日、一北部和東半部，尤其東北部感受上會有明顯轉涼，北部、東半部低溫19到21度，中南部22到25度，下周二氣溫回升。

中央氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。圖／氣象局
中央氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。圖／氣象局

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