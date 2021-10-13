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「雪花」牛排是真「雪花」？ 食藥署要求明標示

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
未來重新注入油脂的肉品都需特別標示。牛排示意圖。記者楊雅棠／攝影
未來重新注入油脂的肉品都需特別標示。牛排示意圖。記者楊雅棠／攝影

好想來份「雪花」牛排？小心吃到「注脂肉」。針對市面上加強油花的肉品，衛福部食藥署決定出手管理，今預告肉及注脂肉食品標示規定」，未來重新注入油脂的肉品都需特別標示，新制將於明年7月1日上路。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，因肉塊重組有安全疑慮，過去對於重組肉便規定需標示是「重組肉」，且須加註「僅供熟食」等醒語。

而除了重組肉外，現在也有許多業者為了加強油花效果，因此將油脂重新注入原型肉中，造成消費者誤解為油脂天然均勻分布的原形肉產品，如「雪花牛肉」或「霜降牛肉」等。

而像有些民眾，牛排喜歡吃「五分熟」、「七分熟」，陳瑜絢說，因把油脂重新注入肉品，屬加工過程，若無充分煮熟也有安全疑慮，因此食藥署決定祭出相關規範。

將「注脂肉食品」納入「重組肉食品標示規定」，名稱並修正為「重組肉及注脂肉食品標示規定」。

當中規定，不論是包裝或散裝食品業者，以及餐廳等直接供應飲食場所，若提供注脂肉都需標示，且需以中文於品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義之醒語。

這項預告草案評論期為60日，以蒐集各界意見，預定自111年7月1日開始實施。未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

食藥署 衛福部

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