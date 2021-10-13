藍委狂追契約究責 潘文忠：不要認為公務人員只有卸責

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天前往立法院進行業務報告，但書面報告未提學習歷程檔案遺失事件，立委萬美玲狂轟教育部，並追問責任歸屬，潘文忠更直言「不要認為公務人員只有卸責」，兩人一度針鋒相對，但由於教育部是以「行政協助」委託暨大執行該項計畫，萬美玲也批評恐怕沒有罰則制約。

國民黨立委萬美玲表示，學習歷程檔案遺失事關重大，但教育部的業務報告中卻是隻字未提。她痛批，業務報告就要報告最重要的內容，難道學習歷程檔案不是全國共同關注？從事情發生到現在，教育部竟然是隻字未提，令人無法接受。

潘文忠則解釋，業務報告屬於普遍性的內容，教文會主席也是安排業務報告，可能是「我們當時誤解了」。

萬美玲也提到，不只桃園是這次檔案遺失的重災區，台中也有很多重災區，出包的工程師到底是誰；潘文忠則表示，經瞭解確定是暨大計畫團隊的工程師。

萬美玲也進一步取得暨大與教育部的「行政協助協議書」，她質疑，行政協助就叫做協助，責任還是在教育部，但教育部卻說是委外，互踢皮球？只追究工程師？怎麼追究？

潘文忠則說，直接造成疏失的是工程師系統失誤，疏失就有疏失責任，這階段大家要求先維護學生權益；萬美玲則批評，不要每次面對究責，就搬出現在先以學生權益為優先，她認為，身為部長，當然要以學生權益優先，但現在多少家長學生人心惶惶，對教育部信任蕩然無存，一位工程師手滑就讓檔案消失，一年3200多萬經費，卻沒有罰則制約，要用什麼去罰他？

潘文忠表示，這個行政協議及相關採購，還有其他項次可以處置，這個團隊是主要關鍵人力。他表示，事件發生後，計畫主持人洪政欣、國教署長彭富源都有清楚表達會負責，「不要認為公務人員只有卸責」，他為這件事情也不斷表達歉意，不該把學生資料遺失。

萬美玲則批評，救資料是教育部現在的義務，但她要提醒，現行合約裡沒有空間找到人去承擔責任，現在說要給老師鐘點補助協助學生救資料，用的是全民納稅錢來收拾善後。

潘文忠表示，從頭到尾都沒說不究責，也多次表達對於受影響的師生很抱歉，後續也提出檢討面向，務必要防止再度發生，自己心裡也非常難過。