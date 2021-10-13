誠品首家社區店亮相！「誠品生活時光」進駐內湖瑞光路

誠品去年調整體質國內外連關10家店，那時誠品董事長吳旻潔即說，未來誠品展店採「大店型、社區店雙模式」，社區型店鋪訴求「可快速複製展店」。現在，誠品首家小型社區店店「誠品生活時光eslite me-time」，進駐內湖瑞光路，將於10月27日試營運。

「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，距離捷運港墘站步行約5分鐘距離，緊鄰港墘路社區及居民休閒空間的大港墘公園，在社區居民步行可達的距離。

內湖社區店主打提供在地人「知性書房」與「美味廚房」，美味廚房「TEA ROOM」由誠品行旅團隊打造，全天候提供美味餐飲，並與「厚生市集」合作，提供產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等。社區店受限的空間品項，以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，達到線上線下串連。

社區店型強調與社區深化互動，書是誠品的核心精神，「誠品生活時光」主打日日有新書，為讀者精選推薦書，周四讀書會為社區選讀、周末社團日則安排花藝、繪畫等活動。10月27日試營運首日同步成立LINE社群，店長「小光」與讀者即時互動交流，未來還將不定期推出團購服務。

「誠品生活時光內湖瑞光店」

地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓