快訊

幸運兒是你嗎？888元農遊券23萬人抽中 中籤率僅2%

新北首例！42歲男性打完BNT後胸悶、冒冷汗搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品首家社區店亮相！「誠品生活時光」進駐內湖瑞光路

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品首家小型社區店「誠品生活時光」內湖瑞光店將在10月27日試營運。圖／誠品提供
誠品首家小型社區店「誠品生活時光」內湖瑞光店將在10月27日試營運。圖／誠品提供

誠品去年調整體質國內外連關10家店，那時誠品董事長吳旻潔即說，未來誠品展店採「大店型、社區店雙模式」，社區型店鋪訴求「可快速複製展店」。現在，誠品首家小型社區店店「誠品生活時光eslite me-time」，進駐內湖瑞光路，將於10月27日試營運。

「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，距離捷運港墘站步行約5分鐘距離，緊鄰港墘路社區及居民休閒空間的大港墘公園，在社區居民步行可達的距離。

內湖社區店主打提供在地人「知性書房」與「美味廚房」，美味廚房「TEA ROOM」由誠品行旅團隊打造，全天候提供美味餐飲，並與「厚生市集」合作，提供產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等。社區店受限的空間品項，以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，達到線上線下串連。

社區店型強調與社區深化互動，書是誠品的核心精神，「誠品生活時光」主打日日有新書，為讀者精選推薦書，周四讀書會為社區選讀、周末社團日則安排花藝、繪畫等活動。10月27日試營運首日同步成立LINE社群，店長「小光」與讀者即時互動交流，未來還將不定期推出團購服務。

「誠品生活時光內湖瑞光店」

地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓

營業時間：周一至周日08:30-21:00 （10/27試營運首日11:00開始營業、10/31正式開幕）

「誠品生活時光」善用小巧空間，將藝文特展與美味廚房結合。圖／誠品提供
「誠品生活時光」善用小巧空間，將藝文特展與美味廚房結合。圖／誠品提供
「誠品生活時光」主打日日有新書、周周有活動，以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品。圖／誠品提供
「誠品生活時光」主打日日有新書、周周有活動，以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品。圖／誠品提供

誠品 生鮮 捷運

延伸閱讀

台北／飯Bar 美味中菜以年輕時尚的風情呈現

文具控天堂！誠品書店「2021理想的文具」6大亮點先看

內湖某幼兒園確診老師 匡列接觸者118人採檢

屏東挖眼案發酵 綠委盼接住在病房與家門間徘徊的病人

相關新聞

包辦降雨前10名！花蓮嚴防大豪雨 秀林鄉累積雨量逾290毫米

氣象局今天上午更新豪雨特報，花蓮地區防大豪雨等級降雨，截至上午10時10分，花蓮縣秀林鄉累積雨量達290.5毫米，降雨排...

拚2025完工！台鐵啟動日治鐵路宿舍修復 超美示意圖曝光

等了15年！台鐵局職工福利委員會今與美德耐集團簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，這是台鐵職福會...

大雨恐致災 花蓮縣府一早宣布6鄉鎮1校停班課

花蓮縣雨勢不斷，縣府一早宣布，依氣象局預報資料，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉及光復鄉富源國中，今天雨勢過大，有致災之虞，停止上班，停止上課。

圓規走了天氣仍未好轉！入秋最明顯東北季風這天報到

今年的入秋首波東北季風要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨圓規在廣東海面...

世新大學PU跑道被畫停車格惹議 潘文忠：絕對不適合

世新大學操場跑道遭校方畫上汽機車停車格，引發外界關注。教育部長潘文忠今天表示，這樣的做法不只影響學生權益，對PU跑道的材...

9縣市豪大雨特報！周六下半天起有感轉涼 這2天最冷

今明兩天天氣仍相當不穩，中央氣象局說，目前針對九縣市發布豪雨、大雨特報，東半部持續有豪大雨，尤其山區要特別注意安全，西半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。