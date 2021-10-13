拚2025完工！台鐵啟動日治鐵路宿舍修復 超美示意圖曝光

等了15年！台鐵局職工福利委員會今與美德耐集團簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，這是台鐵職福會首個歷史建物修復案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫，預計2025年底前完工，屆時將成為台鐵和台北的新地標、新亮點。

「守護歷史建物、台鐵職福會ROT首案」今上午10時在台鐵局大樓會議室由台鐵職福會與美德耐集團簽訂。台鐵職福會說，為守護鐵路文化脈絡，將依循文化資產保存精神，與美德耐集團共同合作，修復保存珍貴鐵路文化資產。

台鐵職福會主委林佑哲說，這個修復等了15年，也是台鐵職福會首次引進民間企業投資，自行籌資修復歷史建物。他說，以前都是老火車跟軌道復駛以及修復，大面積歷史建物比較少琢磨，該次修復計畫歷史建物面積高達1183坪，總共68棟，將依循文資精神跟法令，修復並完整保存各項珍貴鐵路資產，希望可以呈現當年生活紋理跟活力，希望三到四年就可以修復完畢，重新融入當地生活，成為台鐵跟台北市（中山區）新地標。

台鐵職福會說，該宿舍群建於日治昭和時期，原為鐵路員工宿舍，沿鐵道部主線設置於舊台北市鐵路線北側，屬日治時期判任官甲種、乙種、丁種宿舍，呈現當年鐵道部建築格局，配置則為雙併、兩棟間設有防火巷，且設有防火山牆，台北市政府文化局於2007年將之指定登錄為歷史建築，該宿舍群能充分展現並保留當年建築特色與生活面貌，彌足可貴，具保存價值。

台鐵職福會說，美德耐集團近來將經營觸角延伸至交通領域，初試啼聲的第一步即是2017年經營桃園捷運機場線，而後於前年承攬長庚醫療-桃園長庚轉運站商店區，去年又循著舊軌道串起隱身台北市中心的日治時期鐵路宿舍，發展獨樹一格的軌道經濟，探尋著臺灣各個角落的温度與感動。

台鐵職福會說，美德耐集團執行該計畫，將投資新台幣逾3億元進行修復整建及維護管理，預計2025年底前完工，除了傳承鐵路文化，更延續日治時代的建築傳統，讓昭和時期的鐵路宿舍，搖身一變成為穿梭於傳統與現代交錯的新商圈，引進不同生活所需機能，依類型做為區隔，成為民眾遊憩、探訪、展開快樂的亮點基地，可視為邁出「鐵路文化精神」文藝復興的第一里路。

台鐵職福會說，該項歷史建築修復計畫，以延續整體社區氛圍及歷史文化為主軸，保留原有鄰里間的巷弄配置，尊重都市紋理發展軌跡。並將重新串起鐵路員工宿舍群與社區連結，將以開放空間、綠樹廣場、休憩小站等各種設施，活絡區域，值得國人期待。

立委蔣萬安說，這個新地標是自己從小長大的地方，文化是城市靈魂，古蹟是城市記憶，一個城市要有特色，仰賴歷史建物保存，對外開放會帶來很大好處，可以帶動商機、注入人潮，並活絡地方跟社區。完成後，離台北市成立大型博物館又向前邁了一大步。他說，台北有400多處古蹟，是全台之最，未來台鐵機務人員宿舍整理後，很令外界期待，也希望透過歷史重現台北光榮。