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「老鷹之手」紀錄片月底上映 藕農變形雙手是職業印記

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供
2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供

2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」，辛勤的歷史印記觸動同為牛斗山人的導演賴麗君，費時4年促成製作。

嘉縣人力發展所上月底舉辦映前講座，邀賴麗君分享拍攝心得，監製彭家如、男主角許麗明一同與會，縣長翁章梁出席，他說，很高興嘉義有賴導，透過影像記錄家鄉土地情感，刻畫農業辛勞，「老鷹之手」29日全台上映，嘉義在秀泰戲院，邀請鄉親進戲院以行動支持賴導。

放映前，擔任監製的賴麗君國中老師：嘉義市文化局前局長、民雄文教基金會前執行長賴萬鎮說，雖然目前採蓮藕可以用機械，不用雙手，但農民一雙雙為挖掘蓮藕而變形的手，應納入農保職災給付，政府應主動安排就醫治療。

牛斗山是賴麗君老家，2016年她將執導的紀錄片「神戲」帶到故鄉放映，結緣蓮藕農，看到一雙雙為挖掘蓮藕變形的手，深受震撼，為了解背後故事，她下鄉田調、拍攝。賴麗君說，拍紀錄片是影像創作結合社會工作過程，曾做過電視記者、廣告文案、業務，那年代電視廣告蓬勃發展，剛畢業就月入十萬，她直言，跨足拍紀錄片是「想不開」。

隨著時代變遷逐年沒落，蓮藕榮景停格過去，如今牛斗山種植人口僅剩27戶。老農堅持用老邁身軀守護田園，長年挖蓮藕變形的「老鷹手」是他們辛勤歷史印記。

「老鷹之手」紀錄片，引起政府對藕農變形雙手重視，上月農民職災保險揭新頁，11項職業病納入農民職災保險給付範圍，行政院長蘇貞昌關心蓮農「老鷹之手」病變，主委陳吉仲說，農民徒手挖掘採收蓮藕所發生的手變形，可提出申請評估。

2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供
2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供
2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供
2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，29日全台上映，電影記錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。圖／海之眼影像工作提供

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