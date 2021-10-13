降雨多+14日休市 菜價緩步上揚

受到圓規颱風外圍環流影響，東部地區降下豪大雨，雖然未衝擊西部蔬菜產區，但明天休市，菜價緩步上揚。

根據農委會統計，到昨天為止，災損1088萬元，農作物被害面積290公頃，損害程度27％，換算無收穫面積77公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積44公頃，損害程度28％，換算無收穫面積12公頃，損失金額397萬元，其次為二期水稻、食用玉米、高麗菜及大豆等。

根據台北農產公司統計，今日蔬果交易量1328公噸，每公斤平均批發價36.7元，比昨34元增加。

北農分析，台北市蔬菜到貨量約1328噸一市場約927噸二市場約401噸，進貨量較昨日減少，量增菜種有A菜、青蔥等，量減菜種有初秋高麗菜、改良種高麗菜、小白菜、大白菜、空心菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今天進貨量較昨日減少，今日逢休市前，承銷人購買需求增加，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

葉菜類進貨量小幅減少，價格上漲，初秋高麗菜到貨量約49噸，價格持平，改良種高麗菜到貨量約215噸，價格上漲2元，大白菜到貨量約47噸，價格上漲7元，小白菜到貨量約31噸，價格上漲4元。

花果類進貨量大幅減少，價格跌多漲少，茄子到貨量約15噸，價格上漲7元。根莖類進貨量小幅減少，價格上漲，竹筍到貨量約13噸，價格上漲2元。

北農表示，價格上漲菜種有改良種高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、A菜、空心菜、地瓜葉、絲瓜、茄子、甜椒、青花菜、蘿蔔、青蔥、竹筍等，價格下跌菜種有胡瓜、花胡瓜、苦瓜、番茄、敏豆等，其餘各菜種持平。