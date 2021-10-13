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第一階段888農遊券抽起來！怎麼抽、怎麼領QA搶先看

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天開始，一連四周的周三，各抽出第一階段22萬張888農遊券，總共88萬份；另外，消費滿千元，還可抽農委會加碼禮，包括雞蛋、白米、羊奶、蔬果箱一年份等等。記者彭宣雅／攝影
今天開始，一連四周的周三，各抽出第一階段22萬張888農遊券，總共88萬份；另外，消費滿千元，還可抽農委會加碼禮，包括雞蛋、白米、羊奶、蔬果箱一年份等等。記者彭宣雅／攝影

八大部會配合行政院五倍券，祭出八種振興券，農委會也推出面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，今天起分為4周，每周三抽出22萬張，希望振興國內農產品消費，也能到休閒農業、漁業、森林育樂等相關店家或場域，及實體農產品銷售據點消費。

今年農遊券888元，包括面額8張100元和1張88元，抽到的消費者需要下載農遊券APP，才能出示抵用消費，消費者不可以截圖使用，但可以轉贈給他人使用；另外，要消費滿1000元，才有資格登記可抽第二階段58萬張農遊券，和周周都可抽出獎品，預計獎品超過5000項；限制有開發票及可收紙本五倍券業者參加。

●農遊券抽籤時間？

第一階段

抽籤：10/13（三）、10/20（三）、10/27（三）、11/3（三）上午，共分四週、各抽出22萬份。

第二階段：預計農曆過年前抽出58萬份農遊券，於農遊券配合商家消費滿1000元，登記後可參加抽籤。

●農遊券使用時間？

110年10月25日至111年4月30日

●我是新住民(永久居留證持有、外籍人口…)可以抽農遊券嗎?

只要能夠領取振興五倍券之民眾，均可以參加農遊券抽籤。

●我收到簡訊抽中農遊券，如何領取？

10月25日起下載農委會農遊券APP，註冊登入成為會員，即可領取農遊券。

●農遊券如何使用？

到農委會合作業者消費，結帳時以農遊券APP掃碼器掃描店家QRcode即可折抵消費金額。

●農遊券可找零嗎？

農遊券不找零，採電子錢包方式，單一票券總面額888元，包含面額有88元一張、100元八張，共9張，每次消費可依需求分次使用。

●能夠用農遊券再加112元，就獲得第二階段滿千贈農遊券的抽籤機會嗎？

為鼓勵消民眾提升農產品銷售，第二階段抽籤資格，不包含使用農遊券的額度。

●消費金額超過1000元(不含農遊券額度)，要怎參加第2階段抽獎活動？

至APP登錄發票等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會擇期公開抽獎。

●一定要搭配使用五倍券或農遊券，才能參加第2階段抽獎活動嗎?

為鼓勵消費者消費提升農產品銷售，只要持現金或五倍券到我們的合作業者消費，金額超過1000元，至APP登錄發票等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會將擇期公開抽獎。

●農遊券消費者客服專線：07-9752215

資料提供／農委會農遊券官網

記者彭宣雅／整理

今天開始，一連四周的周三，各抽出第一階段22萬張888農遊券，總共88萬份。圖／農委會提供
今天開始，一連四周的周三，各抽出第一階段22萬張888農遊券，總共88萬份。圖／農委會提供

農委會 發票 行政院

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