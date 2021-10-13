圓規走了天氣仍未好轉！入秋最明顯東北季風這天報到

今年的入秋首波東北季風要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨圓規在廣東海面向西進行，下午起侵襲海南島、漸行漸遠。但吳德榮說，3天以來（11日至13曰4時）屏東泰武鄉已降下1205毫米，宜蘭大同鄉也已有近千毫米，可見圓規雖無陸上警報的條件，但光秋颱外圍環流的降雨效率，就豪不遜於颱風本身。

吳德榮說，圓規的外圍環流（原季風低壓環流）與太平洋高壓邊緣形成的雲帶，仍將影響各地天氣，迎風面東半部發生大雨或豪雨的機率仍高，尤其3天來土石含水皆已飽和，應持續保持警戒。

吳德榮說，今、明兩天圓規的外圍環流與太平洋高壓邊緣形成的輻合帶通過，天氣並未好轉，各地有局部陣雨的機率，尤其東半部仍有大雨或豪雨，應注意氣象局的特報。

吳德榮說，今天各地氣溫北部25至34度，中部24至35度；南部23至34度，東部22至33度。

吳德榮說，周五至周六下午，天氣好轉，大都為多雲時晴，僅部分地區有零星短暫雨的機率。

吳德榮說，周六晚起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫明顯下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃。北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。

吳德榮說，周六晚、下周日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定，日夜溫差大。下周一、二東北季風略轉乾，東北部局部短暫雨，北、東多雲，背風面晴朗穩定。