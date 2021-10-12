她考上藥師即確診類風濕性關節炎 滿身針惹父心疼

57歲徐小姐確診類風濕性關節炎逾30年，發病時僅24歲的她，甫考上藥師執照，一心只想改善家庭經濟，「沒想到我幫不上忙，還拖累父母」。在醫療還不先進的年代，徐小姐試遍偏方，曾求助中醫全身插滿針，讓父親好心疼。發病期間因為關節變形，赴醫院開刀無數次，想要繼續從事藥師工作的心，使她堅強下去勇敢抗病，如今她的故事成為「姐要讓妳知道，我挺妳」微電影原型。

今天是世界關節炎日，台灣有超過15萬名以上的類風濕性關節炎患者，無法停止關節腫脹變形，疼痛影響職場表現、日常生活。中華民國類濕性關節炎之友協會推出「姐要讓妳知道，我挺妳」微電影，特別選在今天這個別具意義的日子，給予病友關懷。

徐小姐是微電影的原型角色，今天出席微電影首映會現身分享。她說，自己很激動、也很感動，24歲發病那年，剛考完國考取得藥師執照，確診類風濕關節炎，讓貧窮家庭更是雪上加霜，「本來想著要分擔家裡經濟，卻成了拖油瓶。」

她說，父母像無頭蒼蠅般四處求醫，試過所有偏方，印象最深刻的是，到過中醫診所針灸，中醫師將自己大小關節、頭部插滿針，每隔兩分鐘轉動一次，十分不舒服。徐回憶，療程結束，爸爸結完帳向她說：「我們以後不要再來了。」心痛不可言喻。

確診30年間，徐小姐一開始吃口服藥，無奈關節一直變形，不斷歷經關節外翻、削平，去醫院開刀無數次，就是想要從事藥師職業。所幸生物製劑問世後，生活大幅改善，有許多夢想得以逐一實現，也變得很少進出開刀房。

中華民國風濕病醫學會理事長蔡長祐表示，類風濕性關節炎，又被稱作不死癌症，是一種自體免疫反應，所引起的全身性發炎疾病，會破壞身體健康關節結構，通常好發在中年女性；臨床實際發生年齡0至100歲都有可能，幼年就發病的話，到成年會嚴重影響生活。因此，關節疼痛要儘早尋求專業醫師。

「姐要讓妳知道，我挺妳」微電影請來演員邱偲琹、李維維與夏騰鴻互飆演技，詮釋類風溼性關節炎病友的職場生活與困境，影片中可見，在常人看來輕而易舉的動作，像是倒咖啡、遞水杯和電腦打字等，對類風濕性關節炎的患者卻是舉步艱辛，盼能增進大眾包容、關懷。

●「姐要讓妳知道，我挺妳」