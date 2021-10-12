他針灸完騎車回家發現頭部插根針 醫院承認疏失致歉

民眾因失眠及胃腸不舒服，前往彰化一間醫院中醫部接受針灸治療，治療結束回家後，竟發現頭部還留有一根針；醫院承認是人為疏失，醫師已向病患說明原因並致上歉意。

彰化縣男子今天在臉書粉絲專頁「彰化人大小事」貼文，他前往一間醫院中醫部接受針灸治療，治療結束拔完針，男子戴安全帽騎機車回到家，脫下安全帽才發現頭部還留有一根針，打電話向醫院反映，護理師說男子頭髮太長遮住針，讓男子覺得自己很倒楣。

這名男子今天接受媒體電話訪問時說，自己是因為失眠以及腸胃不舒服，前往彰化縣一間頗具規模醫院的中醫部就診，醫師幫他做針灸治療，頭部和腹部都扎針，治療結束後，護理師幫他拔針，回到家後才發現頭部還有一根針沒拔掉，幸好他戴的是半罩式安全帽，不然後果不堪設想。

記者致電醫院詢問為何會發生病患頭部留有一根針的意外，院方說明，進行針灸治療時，醫師和護理師會對治療部位及針數進行紀錄，護理師在治療結束拔針時，會依照治療部位及針數先進行核對，然後才開始拔針，將病患身上的針全數取出後再次檢查病患治療部位，才會讓病患離開治療室。

院方坦承這起意外是人為疏失，主治醫師已在第一時間向病患說明原因並致歉，部門也會加強相關人員教育訓練，確認人員都熟悉及遵循針灸標準作業流程，務必做到針灸不遺針，並避免類似事件再次發生。