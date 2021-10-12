看見「彈」出來的台灣之美 專訪全台首本《台灣地圖立體書》創作團隊

相信許多爸媽都有同樣的困擾，想和孩子建立親密的共讀時間，卻發現不是工作太忙，忙到沒時間坐下來好好講故事，就是當想說的時候，才驚覺自己其實不是這麼會說故事，該如何好好營造親子的親密時光的這些心聲，都被《台灣地圖立體書》聽見了，此次邀請《台灣地圖》繪本作家陳又凌、立體書紙藝師鄭星慧Star Cheng、以及卡牌設計師蔡宗翰Hank與聯經出版共同打造最適合現代職業家庭的互動式閱讀繪本。

全書涵蓋12大主題，透過立體形式去呈現台灣多樣的風貌，享受不同於平面書籍的閱讀，隨著一頁又一頁的場景串連，讓孩子不只看到圖，還能像是來趟紙上台灣之旅似的，開啟另外一種想像。這次，聯合數位文創特別專訪《台灣地圖立體書》的創作人陳又凌、鄭星慧Star Cheng(以下簡稱Star)、以及蔡宗翰Hank(以下簡稱Hank)來聊聊關於創作時的各種奇幻意想。

你心中的台灣是什麼樣子的呢？對又凌來說：「以整體地理變化來說，是非常豐富且多變的，想看高山，想看大海，都可以很輕鬆就到達，一年四季還有各種活動可以參加。」每一個城市，各有其精彩，只是容易被著名景點取代。Hank認為：「立體書跟平面書最大的不同就是，在整體設計上會凸顯在地的特色，你會發現，原來台灣自己的第一名還有很多，不只是台北101，像是玉山等自然景點，透過主題呈現，會一直想起原來還有這麼多很棒的地方。」

立體書能夠更凸顯精選景點的特色，吸引孩子的目光與好奇。圖／聯經出版 提供

台灣雖小，景點卻不少，要如何把這些各地的精彩，全都納進這本目前台灣最長的自製立體書中，又凌接著分享著：「為了讓這次的立體書和繪本有些區隔，我們把地圖拆成了12個主題，希望精選特色景點，然後凸顯出那樣的獨特，不只讓孩子看了之後，會更好奇這個地方，想要親自到現場一探究竟，更可以成為大人的一份收藏，書籍的定位，就不只存在於教育之中，而是可以變成日常的陪伴，去開展更多的探險之旅。」書，一直以來並不只是乘載文字知識，更是一份獻給下一代的禮物，可以從細節去認識自己的家鄉之美，Star接著分享著：「當你翻開立體書時，你會感受到那整體的空間氛圍，那是因為運用插畫的構圖，去營造整體的氣氛，變成宛若一幅畫作似的，會讓人激發更多的好奇心，想去了解藏在這些畫面背後的種種。」

除了立體書之外，為了讓孩子不只能深度了解台灣，並能陪伴每個家庭一起成長，同時搭配了由Hank所設計的獨家牌卡，Hank提到：「原本我也把重點放在景點的互動上，但在設計遊戲時，發現又凌的繪圖是非常細緻的，常常畫很多樹、很多人、或是人身上都會穿黃衣服或是紅鞋子等，這些細節，讓我發現，原來可以來出不同的題目，例如可以比比看，誰翻出來的卡裡面人最多？結果，有人就翻到進香的那張卡，當然人就最多了。」牌卡有四十八張卡片，每一張都有景點，你可以按照標準玩法，也可以創造玩法，最後其實標準答案一點也不重要，因為真正有趣的是想出更多好玩的題目。

《台灣地圖立體書》繪圖非常細緻，透過閱讀紙上台灣，帶孩子認識最美的家鄉。圖／聯經出版 提供

走一趟紙上台灣，會發現原來我們對家鄉還有這麼多值得探索的，Star說道：「我自己一直都是住在都市裡的，很少接觸大自然，其中一個主題是講生命力無窮的台灣，裡面有好多動物、昆蟲等生態介紹，我就會很好奇這些自然景點，希望下次有機會也能親自去看看。」Hank也說著自己心裡的期待：「我希望牌卡就像是一個小小旅行箱，可以讓每個家庭帶著一起出遊，無論什麼時候，都可以走到那裡，玩到那裡。」

圖／聯經出版 提供

最後，又凌說著：「其實，就是記得多看，多體驗，像是在走路的時候，你也可以收集石頭，收集不同樹木掉下來的葉子，慢慢地，你就會發現，這些小小的收集，會創造出很多想像。」《台灣地圖立體書》是一個起點，帶孩子認識最美的家鄉，然而，生活的每一刻，都可以是個開始，好好地陪自己與孩子，去創造更多的探索與無限的可能，讓屬於親子間的美好陪伴烙進孩子成長的養分裡。