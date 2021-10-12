入秋後首波東北季風最快周六報到 北部氣溫下探20度

受到圓規颱風外圍環流影響，屏東、台東地區今降雨明顯，氣象局表示，颱風雖逐漸遠離，不過外圍環流仍在今天上半天為東半部帶來不小雨勢，隨著時間愈來愈晚，更東側有一個雲帶接近，明天、後天(13、14日)，北部、東半部天氣仍然不穩定，降雨機率高，東半部要注意局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天受到東南風和地形交互作用影響，接近陸地的對流強烈，今天針對台東發布3次大雷雨即時訊息，今天截至晚上八點前，累積雨量仍以東半部較多，包括台東屏東交界處、花蓮等地，降雨明顯，有時會有短延時強降雨，伴隨雷擊、閃電，提醒民眾要特別注意。

氣象局表示，明天白天的雨量相對今天來講會減少許多，但雨勢沒有完全停歇，還是有局部大雨機會，東部有水氣移入，有局部大雨發生情形，東半部、北部山區、屏東山區。雨勢較多，要留意坍方落石。

氣象局表示，明天隨著颱風遠離，台灣附近吹東南風，14日也同樣也是有些水氣移入，帶來不穩定天氣，東半部會降雨，中南部也會有局部短暫雨的情形發生；15日，隨著水氣逐漸西移，天氣比較穩定 下雨，不過北部、東半部地區還是會較局部雨勢，但降雨時間短暫，中南部則回到午後雷陣雨的天氣型態。

氣象局提到，周六起，北邊有一個高壓南下，屆時會有比較明顯涼空氣，北部、宜蘭、花蓮會有明顯降溫，預估周六至下周一，高溫約24、25度，低溫則只有20度左右；中南部、台東則是早晚稍涼，白天高溫還是和最近差不多。降雨也同樣是集中在北部、東半部，尤其是宜蘭地區下雨偏長，中南部留意早晚午後雷陣雨。

至於這是不是今年入秋後首波東北季風？氣象局表示，預估屆時冷空氣降溫，氣溫約只有20度上下，是不是達到東北季風氣溫20度以下的標準，還要再觀察，不過可以感受得到明顯涼意。

氣象局表示，整年颱風平均約23至25個，未來還是有颱風生成機會。此外，圓規颱風明、後兩天向西移動，影響台灣天氣，明天東半部雨勢相對比較大，也會有局部大雨發生的情形；周六則是北部、東半部容易下雨。