智慧產房保障母嬰安全 系統即時監控數據更安心

桃園剛剛迎來107個國慶寶寶，且面對台灣少子化問題，讓大家更加重視孕媽咪，桃園市長鄭文燦今天出席宏其醫療社團法人智慧產房啟用儀式表示，透過智慧產房保障母嬰安全，也提供多項育兒津貼，減輕父母負擔。

「智慧產房」是宏其婦幼醫院與亞太母胎醫學基金會合作，透過醫學大數據研發出母體、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，並在市府協助下，結合全球產業物聯網領導品牌研華股份有限公司，及從事母胎健康照護相關的金捷生物科技股份有限公司，共同建置。

衛生局長王文彥表示，智慧產房系統涵蓋產房護理站的智慧看板、待產孕婦床邊的智慧顯示器，透過智慧產房中控台，串接醫院電子病歷數據及產房即時輸入母胎健康數據，進行醫療訊息人工智慧自動化分析，當待產孕婦或胎兒出現健康或發生產程異常時，系統將立即對照護人員發出預警訊息，讓母胎得到最及時治療機會。

宏其婦幼醫院長張紅淇指出，照顧母胎健康是婦產科的責任，引進數位醫療，是相當重要的一步，宏其婦幼醫院相當感謝，有機會能以更完善的醫療設備照顧母胎健康。