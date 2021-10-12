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智慧產房保障母嬰安全 系統即時監控數據更安心
桃園剛剛迎來107個國慶寶寶，且面對台灣少子化問題，讓大家更加重視孕媽咪，桃園市長鄭文燦今天出席宏其醫療社團法人智慧產房啟用儀式表示，透過智慧產房保障母嬰安全，也提供多項育兒津貼，減輕父母負擔。
「智慧產房」是宏其婦幼醫院與亞太母胎醫學基金會合作，透過醫學大數據研發出母體、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，並在市府協助下，結合全球產業物聯網領導品牌研華股份有限公司，及從事母胎健康照護相關的金捷生物科技股份有限公司，共同建置。
衛生局長王文彥表示，智慧產房系統涵蓋產房護理站的智慧看板、待產孕婦床邊的智慧顯示器，透過智慧產房中控台，串接醫院電子病歷數據及產房即時輸入母胎健康數據，進行醫療訊息人工智慧自動化分析，當待產孕婦或胎兒出現健康或發生產程異常時，系統將立即對照護人員發出預警訊息，讓母胎得到最及時治療機會。
宏其婦幼醫院長張紅淇指出，照顧母胎健康是婦產科的責任，引進數位醫療，是相當重要的一步，宏其婦幼醫院相當感謝，有機會能以更完善的醫療設備照顧母胎健康。
鄭文燦表示，桃園推動包括生育補助及育兒津貼，讓爸媽可以從孩子學齡前即可領取各項補助津貼，更推動健康幸福家庭補助計畫，與專業婦幼醫院合作，提供不孕症補助、婚後孕前健康檢查、中醫助孕以及唐氏症篩檢等；中央也自今年7月補助產檢服務，將現行提供10次產前檢查增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查，在不孕症治療補助方面，中央也同步擴大補助對象、補助額度與補助次數上限，盼給予不孕夫妻更多的支持，提高生育率。
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