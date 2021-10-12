陳頻頻首次個展 海洋奇幻主題關注人與海洋的關係

前高速公路局局長邱琳濱夫人陳頻頻成長於古都臺南，自幼即對繪畫有濃厚興趣，平時也喜歡記錄與欣賞藝術相關資訊。經時間洗禮下也很自然地；將這門艱深的繪畫藝術，奠定為理想的目標。

1996年旅居加拿大，在踏入異鄉的國度，當下對許多陌生的環境，即不斷摸索、歷練、努力去熟悉周邊的事物，增加新視野，促使自己羽翼變得更加豐盈！

在邱局長鼓勵下，陳頻頻第一次個展以海洋奇幻為主題，思索身處於海島國家的子民，與四周海洋環境之間的關係密不可分，更應以多重的角度去探索、關注～珊瑚礁、海藻、游移的魚類及各種海洋生物，它們紛紛擁有著美麗的線條、色彩、造型、生態及生命力，企以不同方式求得共生。在浩瀚深邃的海洋樂園中，有驚險、有驚艷，也常能令人引發出無限的讚嘆！海洋孕育多種生物，供給人類豐富的食物與資源，然而人類對於它的過度開發與捕撈，所承受的破壞強度不斷增加。奇妙生物多樣性和永續利用成為當代人類不可迴避的重要議題。

因為喜歡養魚、賞魚，在水中悠游的意境；總是令人感覺十分療癒！陳頻頻至台灣屏東海生館、桃園Xpark水族館及世界各地的水族館，觀賞過無數吸引人的各種魚類，對於海洋自然生態擁有無盡的奇異幻想。她認為海洋是個很浩瀚的宇宙體，莫測高深，同時也感受到當 人潛入海底時；從未知再經過剎那間的恐懼，最終又能獲得的驚喜，將無可言喻！所以，內心也想深入去探討人、海洋及魚類之間的關係與互動，以之為主題，並以繪畫的方式來延伸它們之間的逸趣！

陳頻頻認為海洋各生態的自然景緻及絢麗的色彩，不時也牽動我們生活的日常，可引發出各個不同的聯想。小空間大世界～徜徉在水族箱的奇幻世界裡，體會出人生的哲理，就如同於複雜的現實社會中，將學會如何在各種環境中生存。所以此次展出，試圖以粉彩與油畫二種材質來呈現此次的創作，也期盼透過繪畫，來關注人類與海洋的關係。

文化大學美術學系主任洪昌穀在觀賞陳頻頻的繪畫創作之後，深表讚賞並評論道：藝術作品之可貴就在於能不盲從時俗，真誠地自抒胸臆。陳頻頻以優異成績取得文化大學美術碩士學位，具有良好的專業學養及創作能力。她長年旅居海外，對歐美藝術現況知之甚詳，了解時下高舉現代主義大纛的藝術家，每喜歡在觀念上採取、批判、衝撞、反動；手法上強調艱深、荒謬、隱喻，藉以突顯其不群與不凡。陳頻頻作品恰是反其道而行，她除了積極地吸收當代歐美藝術概念與手法來擴大創作視野，另外還大量汲取傳統自然與人本的哲思來深化創作底蘊，故其作品往往能將傳統與現代相容，東方與西方並蓄，運用自身良好的美術素養，建構其個人的創作語彙。

基於以上的創作思維，她此次2021年「海洋奇幻」的展覽畫作，取材貼近生活，通俗而不庸俗，高雅而不高調，摒棄過度晦澀造作以及恢詭譎怪，在平易自然的美學基調上，成就了俯拾皆是的自在風采，使觀者沉浸在如真似幻的畫境之中。

由藝術史的角度來看，一個成功的畫家除了機運之外，最重要的就是才情與努力，陳頻頻恰巧這三者兼具。她透過自我探索表現出自信與風華，畫作觸探了生命的底蘊，也從容地完成自我的實現。這是一場浪漫的藝術饗宴，值得觀眾目覽心遊。

此一海洋奇幻，陳頻頻作品展，10月14日至31日在北市仁愛路3段160號福華大飯店2樓福華沙龍展出。

圖／陳頻頻提供

圖／陳頻頻提供

圖／陳頻頻提供

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