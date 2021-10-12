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北市國小設日照引家長反彈 失智症協會：政府應多宣導

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

台北市推行「一學區一日照」，芝山國小率先進駐失能長者的日照機構，卻引來家長會反彈，認為失智長輩發病無法預測，憂心孩子活動力旺盛，恐造成長者碰撞。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，「老幼共學」各國皆有經驗，國內屏東前進國小、高雄大同福樂學堂等皆有先例，家長會抗拒「是因為不了解失智症」，盼教育部及各縣市政府應努力溝通、宣導，讓全民了解失智症。

湯麗玉表示，失智症並不會「突然發病」，輕度至中度的失智長輩，也可以有好的能力，像是畫畫、跳舞等，而失智症因病程關係，的確會有認知障礙，像是失智者可能會錯認年代、容易遺忘、重複問話等等。

台灣2025年將成超高齡社會，「與長輩共處」是必然，湯麗玉認為，民眾因為不了解失智症，產生擔憂、害怕甚至恐懼，是因為多半停留負面印象，政府應加速宣導，讓全民認識失智症，如何與失智者互動，將是未來所有人的課題。

湯麗玉表示，學校教育科學、藝文等科別固然重要，但專業學問最終都要解決「人」的生活問題，例如科技GPS定位，可協尋走失失智長輩，或是離床顯示器，掌握長輩安全，還有VR虛擬實境互動式影片，呼籲政府辦教育態度，應從社會關懷來規劃。

面對少子化衝擊，校園閒置空間增多，湯麗玉表示，若能轉換閒置空間，用作日照服務據點，政府能充分運用資源，活化全民資產，省下社會成本，教育部應「超前部署」針對長照、高齡化社會需求，規範校園空間長照用途，並非讓個別學校決定是否要釋放空間。

每個人都會老，要讓學生學習如何照顧長輩、與長輩互動，湯麗玉建議，教育部可反向操作，從教育體系著手，鼓勵校園舉辦青銀共學、老幼共學，徵選學校主管時，發展符合社會需求的特色教育活動，並給予適當獎勵或成為必要條件。以家長角度，湯麗玉表示，或許也能開放在校學生的阿公阿嬤優先使用日照、或享優惠，讓家長可免去來回接送車程，減輕負擔。

失智症 教育部 長照

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