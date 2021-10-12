嘉市「光織影舞」今年裝置剩2組 延長展2個月

去年首次舉辦的嘉義市「光織影舞」藝術展吸引80萬人次，市府今年考量疫情不確定性，怕人潮再爆量，決定將7個藝術裝置減剩2個，且分區於北香湖公園、KANO園區，展期也從1個月拉長到2個月，從11月1日至明年1月2日，盼成為期間限定的夜間打卡亮點。

市府觀光新聞處表示，今年北香湖公園的高音譜記號廣場，於廣場走道兩端布設2個國王、皇后城門意象，中間有32座的夜光西洋棋，主題為「棋遇」，表達防疫如同下棋，提醒民眾面對疫情不能鬆懈，步步為營才能早日回歸原本生活。

另一展區在KANO園區於中山路、啟明路口的廣場，主題為「春綻」，設互動式光雕的裝置，民眾走過會投影燈光，每踏一步，地面就會呈現綻放的花朵，象徵希望、也象徵著新生，終會度過疫情難關。

觀新處表示，去年僅在北香湖公園舉辦光織影舞展，共32天，今年折衷辦法縮減剩2個裝置，經費減了許多，距離拉開、時間也拉長到2個月，避免遊客一窩蜂擠入，不過每天展期時間一樣為每晚6點到10點，展出內容與品質不打折，絕對值得體驗。