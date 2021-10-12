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產婦脹奶疼痛 中醫穴位按摩搭藥物改善

中央社 / 台南12日電

台南有產婦在坐月子期間因脹奶導致疼痛不適，使用物理治療效果有限，後來搭配中醫穴位按摩及理氣通絡等中藥成功改善，中醫師指出，每名產婦體質不同，可視狀況進行產後調理。

奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷今天在院內衛教宣導會中表示，這名產婦在坐月子期間雖然乳汁量充足，但因脹奶而有疼痛不適現象，使用物理治療效果有限，後來藉由護理師的衛教搭配穴位按摩指導，以及理氣通乳絡的科學中藥處方，成功改善脹痛感，並未影響乳汁量。

王瑜婷表示，產婦不論是想追奶、退奶、或乳腺阻塞發炎，除了可經由婦產科醫師及護理師進行泌乳調理，也可搭配中醫的穴位按摩及理氣通絡、逐痰清熱等中藥協助改善困擾。

她說，許多產婦會擔心服藥可能透過哺乳對寶寶產生影響，但一般會用在產婦身上的中藥可能是以補氣揚血為主，效果較為溫和，其實不用太擔心對寶寶造成影響，如果產婦的身體狀況真的需要很強效的藥物時，可能就不太適合哺餵母乳。

一般人對於中醫在產後調理扮演的角色通常只有燉藥膳補身體，但奇美產後護理之家已整合護理、營養、婦產、兒科、中醫、身心科等資源，協助掌握產婦及新生兒健康狀況，中醫師會根據診察結果分析產婦體質，再決定是以飲食調養為主，或需要配合中藥加強調理。

她說，現代人的生活條件及型態與古代差異很大，許多傳統產婦坐月子的觀念並不合時宜，例如坐月子不能喝水，要以茶湯類替代，以及不能洗頭、洗澡等，中醫師的參與可從專業角度分析，提供較正確的觀念與調整做法。

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