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日男射血精嚇壞 醫生查出射精管結石小蝌蚪出不來

中央社 / 新北12日電

36歲日籍男子因射精射出帶血精液引驚慌就醫，醫檢發現精液中竟無精蟲恐致不孕，原來是射精管結石堵塞致微血管出血，經雷射碎石治療，終讓精蟲能順利外放並解決了蟲蟲危機。

衛福部立台北醫院新聞稿表示，近期有日籍男子以衛生紙與塑膠袋包覆帶血精液求診，由於日男中文不通，在醫護人員辛苦地手機翻譯日文、比手畫腳示意與搭配簡單的英文溝通後，才順利完成精液分析檢查與泌尿超音波檢查，意外發現精液中竟完全沒有精蟲，恐致不孕。

醫師蔡伊達表示，日男血精的狀況常見結石、儲精囊炎、高血壓、慢性肝病等引起，經安排精囊鏡檢查發現射精管出口被數顆結石塞住，於是採雷射粉碎結石治療後，回診精液分析檢查發現精液量恢復正常、精蟲數也從零增加至數千萬隻，讓日男恢復笑容並感謝醫師。

蔡伊達表示，血精合併阻塞性無精蟲症很少見，大部分血精只是良性儲精囊發炎或射精時微血管破裂出血，像此案例必須進行儲精囊鏡碎石治療，查遍國內外文獻實屬不多見。

他表示，射精管結石常常是慢性發炎的結果，由於射精管跟儲精囊寬度只有0.1至0.4公分，因此血精合併阻塞性無精蟲症在診斷跟手術治療上，對泌尿科醫師而言都是挑戰，能夠幫助男子順利喚回數千萬「小蝌蚪」也感到很開心。

醫師 台北醫院 衛生紙

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